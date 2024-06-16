В Польше зрители из-за DDOS-атаки не смогли увидеть игру с Нидерландами на сайте и в приложении общественного вещателя

Польские зрители не смогли увидеть игру с Нидерландами из-за DDOS-атаки.

В Польше трансляция матча национальной команды с Нидерландами на сайте и в приложении общественного вещателя внезапно прервалась через несколько минут после начала. Болельщики начали выражать свое возмущение в социальных сетях тем, что не могут посмотреть первый матч Польши на .

Директор телеканала TVP Sport Якуб Квятковски спустя несколько минут объявил о принятии мер.

Зрители, смотревшие игру на сайте и в приложении, увидели только приветствие комментаторов, выход игроков на поле, исполнение национальных гимнов, первые несколько минут матча и его окончание. Сообщалось, что проблемы возникли не только с трансляцией, но и с работой сайта общественного вещателя.

Спустя полчаса после начала матча Квятковски отреагировал на случившееся в соцсети X.

«Примерно в 15:00 Telewizja Polska зафиксировала DDOS-атаку, осуществленную с IP-адресов, расположенных в Польше. Менее чем через минуту мы начали действия в сотрудничестве с национальными операторами, которые привели к ослаблению атаки. ИТ-службы восстановили обслуживание.

Со своей стороны, я могу принести извинения всем болельщикам, которые потеряли возможность следить за началом трансляции в Интернете», – написал директор TVP Sport.

Однако на протяжении всего первого тайма трансляция была недоступна. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Нидерландов.