В Польше зрители из-за DDOS-атаки не смогли увидеть игру с Нидерландами на сайте и в приложении общественного вещателя

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Польши по футболу телевидение происшествия Евро-2024 интернет Футбол

Польские зрители не смогли увидеть игру с Нидерландами из-за DDOS-атаки.

В Польше трансляция матча национальной команды с Нидерландами на сайте и в приложении общественного вещателя внезапно прервалась через несколько минут после начала. Болельщики начали выражать свое возмущение в социальных сетях тем, что не могут посмотреть первый матч Польши на Евро-2024.

Директор телеканала TVP Sport Якуб Квятковски спустя несколько минут объявил о принятии мер.

Зрители, смотревшие игру на сайте и в приложении, увидели только приветствие комментаторов, выход игроков на поле, исполнение национальных гимнов, первые несколько минут матча и его окончание. Сообщалось, что проблемы возникли не только с трансляцией, но и с работой сайта общественного вещателя.

Спустя полчаса после начала матча Квятковски отреагировал на случившееся в соцсети X.

«Примерно в 15:00 Telewizja Polska зафиксировала DDOS-атаку, осуществленную с IP-адресов, расположенных в Польше. Менее чем через минуту мы начали действия в сотрудничестве с национальными операторами, которые привели к ослаблению атаки. ИТ-службы восстановили обслуживание.

Со своей стороны, я могу принести извинения всем болельщикам, которые потеряли возможность следить за началом трансляции в Интернете», – написал директор TVP Sport.

Однако на протяжении всего первого тайма трансляция была недоступна. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Нидерландов.

9 комментариев
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это всё бобры 🗿
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эм, за весь первый тайм не скажу, видел только первые минут десять, весь второй тайм шёл нормально, смотрел на tvpsport.pl
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