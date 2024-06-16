«Милан» хочет 100 млн евро за Тео, интересующего «Реал» и «Баварию». Эрнандес в случае продления контракта запросит не менее 7 млн евро в год – как у Леау

Теги Бавария Милан бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Тео Эрнандес Рафаэл Леау Футбол

Тео Эрнандес может уйти из «Милана» или продлить контракт.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, защитник ждет, когда клуб предложит ему заключить новый договор, предполагающий в том числе повышение зарплаты. Француз сейчас зарабатывает 4,5 млн евро и хочет как минимум сравняться с вингером Рафаэлом Леау (до 7 млн евро с учетом бонусов).

Если же «Милану» придется расстаться с Эрнандесом, то предпочтительно сделать это нынешним летом, пока до конца контракта остается два года, чтобы получить максимальную сумму. «Россонери» просят у потенциальных покупателей 100 млн евро.

В качестве претендентов на Тео называются «Реал» и «Бавария».

16 комментариев
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Ну Тео заслуживает такую зарплату точно. Один из лидеров команды и куда более стабильнее нежели Леау.
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Ответ <Inter>
Всё зависит от того, кем заменят Тео. Если Гутьерресом из Жироны, то Милан ничего не теряет от ухода француза. Другое дело, что никто не даст за него 100 млн
Любая замена Тео будет существенной потерей. Это костяк команды и несомненно лидер. А Гутьеррес человек с одним сезоном на хорошем уровне, вообще непонятно, что из него выйдет
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Справедливо.Один из лучших ЛЗ на данный момент.
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Всё зависит от того, кем заменят Тео. Если Гутьерресом из Жироны, то Милан ничего не теряет от ухода француза. Другое дело, что никто не даст за него 100 млн
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Ну похоже остаётся, 100 за него никто не даст в жизни, а 7 лямов лучшему игроку команды думаю найдут
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Манибол будет сосредоточен на продаже любого ценного актива если есть спрос. Будет предложение отдадут и лидера команды, который играет с душой. Уже прошла инфа, что от Хуммельса Милан отказался, а взять его свободным агентом когда ушел Кьер и с нашим кол-вом травм лишним бы не было. Ушло два опытных лидера, но заменять их не надо. Будут подписывать только молодняк, который можно в будущем продать подороже и тренера взяли соответствующего
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и где-то в этой же реальности существует Альфонсо Дэвис, который ультимативно требует от Баварии 20млн
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Ответ Сергей Галынский
А почему нет Барселоны среди интересующишся? Обычно всегда
А немного подумать, Сергей?
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Ответ <Inter>
Всё зависит от того, кем заменят Тео. Если Гутьерресом из Жироны, то Милан ничего не теряет от ухода француза. Другое дело, что никто не даст за него 100 млн
Серьёзный ты аналитик!!!
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