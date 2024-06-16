«Милан» хочет 100 млн евро за Тео, интересующего «Реал» и «Баварию». Эрнандес в случае продления контракта запросит не менее 7 млн евро в год – как у Леау

Тео Эрнандес может уйти из «Милана» или продлить контракт.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, защитник ждет, когда клуб предложит ему заключить новый договор, предполагающий в том числе повышение зарплаты. Француз сейчас зарабатывает 4,5 млн евро и хочет как минимум сравняться с вингером (до 7 млн евро с учетом бонусов).

Если же « » придется расстаться с , то предпочтительно сделать это нынешним летом, пока до конца контракта остается два года, чтобы получить максимальную сумму. «Россонери» просят у потенциальных покупателей 100 млн евро.

В качестве претендентов на Тео называются « » и « ».