Филипп Лам: «В футбол играет весь мир, но Европа наиболее успешна – кроме Бразилии, Аргентины и Уругвая, только европейские сборные выигрывали ЧМ. Евро – турнир с самой высокой конкуренцией»

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Филипп Лам высказался о превосходстве Европы в мировом футболе  .

«В футбол играют во всем мире, но можно с уверенностью сказать, что Европа в нем наиболее успешна. Это культурное достояние Европы, где он имеет глубокие корни с тех пор, как появился на волне рабочего движения в середине 19 века. Европейским клубам нет равных.

Кроме Бразилии, Аргентины и Уругвая, чемпионами мира становились только европейские страны. Десять европейских стран играли в финалах чемпионатов мира.

На Евро-2024 участвуют 24 страны. Может показаться, что это много, но Швеция, ставшая второй на чемпионате мира 1958 года, и Греция, выигравшая чемпионат Европы в 2004-м, не прошли квалификацию. То же самое можно сказать и о Норвегии, где играют звезды АПЛ Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор.

С другой стороны, два чемпиона мира, Италия и Испания, встретятся на групповом этапе, и мы также увидим повторение финала чемпионата мира 1954 года, в котором Германия играла с Венгрией.

Чемпионат Европы остается турниром с наибольшей конкуренцией», – написал бывший игрок сборной Германии и «Баварии» Лам.

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53 комментария
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Вроде банальнейший ликбез. А вроде и на фиг все это было сказано?.. Какой-то пустопорожний набор клише.
+37
-10
+27
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Вроде банальнейший ликбез. А вроде и на фиг все это было сказано?.. Какой-то пустопорожний набор клише.
Чел может хочет стать главой УЕФА поэтому не мешайте ему лизать
+31
-8
+23
Да, а потом Германия не может выйти из группы с Коста Рикой и Японией
+27
-6
+21
Лам, скажи уже прямо, в футбол играют лучше всех те, кто защищает ЛГБТ ценности
+22
-8
+14
Швеция в 1958 году взяла серебро, а щас не вышла на Евро. Что она себя позволяет?
+10
-2
+8
Ответ rzqhbbqd4c
Да, а потом Германия не может выйти из группы с Коста Рикой и Японией
А как вам Корея с Мексикой?
+8
0
+8
Ответ Крыло советов
Вот для анализа и специально по годам чтобы понять уровень демократии или благополучия страны. Бразилия — 5 раз (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Германия — 4 раза (1954, 1974, 1990, 2014). Италия — 4 раза (1934, 1938, 1982, 2006). Аргентина — 2 раза (1978, 1986). Франция — 2 раза (1998, 2018). Уругвай — 2 раза (1930, 1950). Англия — 1 раз (1966). Испания — 1 раз (2010).
Аргентина три))
+8
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+7
Ответ NartApsua
Как вообще ЧЕ может быть круче ЧМ, если ЧМ это тот же ЧЕ плюс ещё Аргентина, Бразилия и Уругвай?)
ЧМ это ещё и Корея и Япония дважды ввшвыривавшие Германию из ЧМ со стадии группы)) в последних двух ЧМ)))
+6
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+5
В футбол играет весь мир, но Южная Америка наиболее успешна – кроме (накидайте здесь топовые Европейские сборные), только южноамериканские сборные выигрывали ЧМ.
+9
-5
+4
Ответ Крыло советов
Вот для анализа и специально по годам чтобы понять уровень демократии или благополучия страны. Бразилия — 5 раз (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Германия — 4 раза (1954, 1974, 1990, 2014). Италия — 4 раза (1934, 1938, 1982, 2006). Аргентина — 2 раза (1978, 1986). Франция — 2 раза (1998, 2018). Уругвай — 2 раза (1930, 1950). Англия — 1 раз (1966). Испания — 1 раз (2010).
Аргентина три раза ты забыл подвиг Месси в 2022?)
+6
-2
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Как вообще ЧЕ может быть круче ЧМ, если ЧМ это тот же ЧЕ плюс ещё Аргентина, Бразилия и Уругвай?)
+5
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Ответ rigobersong
Уругваю разрешают с четырьмя звездами играть на форме, т.к. олимпиада 24 и 28го года были фактически Чемпионатом Мира:) Так что ЮА можно смело еще 2 победы приписать:)
Да он и забыл приписать последний титул Аргентины
+4
-1
+3
Филипп Лам: «В футбол играет весь мир, а побеждают немцы»
+4
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+2
Ответ Rio de Janeiro
Чел может хочет стать главой УЕФА поэтому не мешайте ему лизать
Судя по другим высказываниям, которые тут публикуют, хочет в Европарламент
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+2
Киммих должен прокомментировать в духе: Высказывание контрпродуктивно. Расизм
+2
0
+2
Уймите дурака, он уже наговорил.
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+2
Уругвай был успешен на ЧМ лет 100 назад, кроме шального захода в 2010, когда благодаря руке Суареса отскочили от Ганы
+3
-1
+2
Ответ Real_v_dushe
А в финалах играло 10 команд из Европы, сколько играло команд с других континентов в финалах? 3 команды и всё, 1 из них ещё при царе горохе, когда ЧМ выигрывался ею за 4 матча.
Ну Южной Америке сложнее в географическом плане)
Тут уж бредово делать конкуренцию в этом вопросе
+1
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+1
Ответ NartApsua
От этого ЧМ не стал легче. С аустайдерами быстро разбираются на групповом этапе. А в плей-офф уже ждут европейские топы, плюс Арги, Бразилы и Уругвай.
из группы ЧЕ выйти тяжелее таки, а в плей-офф на то и плей-офф
+1
0
+1
Ответ TOX
на ЧМ в группах условные Ираны да Тринидады по квотам играют, на ЧЕ таких нет
От этого ЧМ не стал легче. С аустайдерами быстро разбираются на групповом этапе. А в плей-офф уже ждут европейские топы, плюс Арги, Бразилы и Уругвай.
+1
0
+1
Логики не понял. Местами очевидные вещи, а местами какое-то сумасшествие. "Швеция, ставшая второй в 1958 году не может попасть на ЧМ". Как это связано? Или как связана победа Греции в 2004 и её тщетные попытки пройти на ЧМ. Так говорит будто победа Греции это рядовое событие, а не чудо даже по европейским меркам.

А оды Норвегии это вообще самое нелепое в футболе. В группе с Шотландией, Кипром и Грузией они набрали 11 очков за 8 матчей. Из них 6 с мёртвым Кипром. Про Испанию я даже не пишу. Неконкурентная сборная даже на фоне середняков, а игрой Шотландии уже каждый насладился)
+2
-1
+1
Ответ NartApsua
Как вообще ЧЕ может быть круче ЧМ, если ЧМ это тот же ЧЕ плюс ещё Аргентина, Бразилия и Уругвай?)
на ЧМ в группах условные Ираны да Тринидады по квотам играют, на ЧЕ таких нет
+4
-3
+1
Так и европейских сборных которые выигрывали ЧМ всего 5
Англия,Испания,Франция,Германия и Италия
Не сказать что прям уж разнообразие
+3
-2
+1
Ответ Adanilove1991
Лам, скажи уже прямо, в футбол играют лучше всех те, кто защищает ЛГБТ ценности
- Кто лучше всех играет в футбол?
- Мы!
- А кто мы?
- ########!
+2
-1
+1
Зачем просто зачем???? Обсуждается эта тема???
+2
-1
+1
Вот для анализа и специально по годам чтобы понять уровень демократии или благополучия страны.

Бразилия — 5 раз (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).
Германия — 4 раза (1954, 1974, 1990, 2014).
Италия — 4 раза (1934, 1938, 1982, 2006).
Аргентина — 2 раза (1978, 1986).
Франция — 2 раза (1998, 2018).
Уругвай — 2 раза (1930, 1950).
Англия — 1 раз (1966).
Испания — 1 раз (2010).
+6
-5
+1
Ответ Крыло советов
Вот для анализа и специально по годам чтобы понять уровень демократии или благополучия страны. Бразилия — 5 раз (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Германия — 4 раза (1954, 1974, 1990, 2014). Италия — 4 раза (1934, 1938, 1982, 2006). Аргентина — 2 раза (1978, 1986). Франция — 2 раза (1998, 2018). Уругвай — 2 раза (1930, 1950). Англия — 1 раз (1966). Испания — 1 раз (2010).
Уругваю разрешают с четырьмя звездами играть на форме, т.к. олимпиада 24 и 28го года были фактически Чемпионатом Мира:) Так что ЮА можно смело еще 2 победы приписать:)
+5
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+1
Ответ Phil_Jones07
Лам не туда повернул...
У него карты не было изначально.
А потом подарили Гугл Мапс.
+1
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0
Ответ Крыло советов
Вот для анализа и специально по годам чтобы понять уровень демократии или благополучия страны. Бразилия — 5 раз (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Германия — 4 раза (1954, 1974, 1990, 2014). Италия — 4 раза (1934, 1938, 1982, 2006). Аргентина — 2 раза (1978, 1986). Франция — 2 раза (1998, 2018). Уругвай — 2 раза (1930, 1950). Англия — 1 раз (1966). Испания — 1 раз (2010).
Плюсую,но титул в 1966-м под вопросом.
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Ответ SergioRamos92
Ну Южной Америке сложнее в географическом плане) Тут уж бредово делать конкуренцию в этом вопросе
Почему? Чем выборка футболистов в Колумбии хуже Чехии или Голландии, или Хорватии. или Венгрии, или Швеции? Чем выборка в Японии меньше этих команд. Я не совсем понимаю этого подхода. На Азию и Африку вообще 2 попадания в ТОП-4 за всё время и что это показатель какого-то класса турнира? ФИФА искусственно ограничило Европу квотами, большинство турниров, выигранных латиносами такие к слову (на первом ЧМ было только 3 команды из Европы), а потом начинаются рассказы о чьей-то силе. Ну если бы был общемировой отбор, то у Европы не жалкие 13 путёвок было бы, а если так, то ну о каком уровне тогда идёт речь? Явно не о сильнейшем.
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