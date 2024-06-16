Филипп Лам: «В футбол играет весь мир, но Европа наиболее успешна – кроме Бразилии, Аргентины и Уругвая, только европейские сборные выигрывали ЧМ. Евро – турнир с самой высокой конкуренцией»

Филипп Лам высказался о превосходстве Европы в мировом футболе .

«В футбол играют во всем мире, но можно с уверенностью сказать, что Европа в нем наиболее успешна. Это культурное достояние Европы, где он имеет глубокие корни с тех пор, как появился на волне рабочего движения в середине 19 века. Европейским клубам нет равных.

Кроме Бразилии, и , чемпионами мира становились только европейские страны. Десять европейских стран играли в финалах чемпионатов мира.

На Евро-2024 участвуют 24 страны. Может показаться, что это много, но , ставшая второй на чемпионате мира 1958 года, и , выигравшая чемпионат Европы в 2004-м, не прошли квалификацию. То же самое можно сказать и о Норвегии, где играют звезды АПЛ Эрлинг Холанд и .

С другой стороны, два чемпиона мира, и , встретятся на групповом этапе, и мы также увидим повторение финала чемпионата мира 1954 года, в котором Германия играла с Венгрией.

Чемпионат Европы остается турниром с наибольшей конкуренцией», – написал бывший игрок сборной и «Баварии» Лам.