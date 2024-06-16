Филипп Лам: «В футбол играет весь мир, но Европа наиболее успешна – кроме Бразилии, Аргентины и Уругвая, только европейские сборные выигрывали ЧМ. Евро – турнир с самой высокой конкуренцией»
Филипп Лам высказался о превосходстве Европы в мировом футболе .
«В футбол играют во всем мире, но можно с уверенностью сказать, что Европа в нем наиболее успешна. Это культурное достояние Европы, где он имеет глубокие корни с тех пор, как появился на волне рабочего движения в середине 19 века. Европейским клубам нет равных.
Кроме Бразилии, Аргентины и Уругвая, чемпионами мира становились только европейские страны. Десять европейских стран играли в финалах чемпионатов мира.
На Евро-2024 участвуют 24 страны. Может показаться, что это много, но Швеция, ставшая второй на чемпионате мира 1958 года, и Греция, выигравшая чемпионат Европы в 2004-м, не прошли квалификацию. То же самое можно сказать и о Норвегии, где играют звезды АПЛ Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор.
С другой стороны, два чемпиона мира, Италия и Испания, встретятся на групповом этапе, и мы также увидим повторение финала чемпионата мира 1954 года, в котором Германия играла с Венгрией.
Чемпионат Европы остается турниром с наибольшей конкуренцией», – написал бывший игрок сборной Германии и «Баварии» Лам.
Тут уж бредово делать конкуренцию в этом вопросе
А оды Норвегии это вообще самое нелепое в футболе. В группе с Шотландией, Кипром и Грузией они набрали 11 очков за 8 матчей. Из них 6 с мёртвым Кипром. Про Испанию я даже не пишу. Неконкурентная сборная даже на фоне середняков, а игрой Шотландии уже каждый насладился)
Англия,Испания,Франция,Германия и Италия
Не сказать что прям уж разнообразие
- Мы!
- А кто мы?
- ########!
Бразилия — 5 раз (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).
Германия — 4 раза (1954, 1974, 1990, 2014).
Италия — 4 раза (1934, 1938, 1982, 2006).
Аргентина — 2 раза (1978, 1986).
Франция — 2 раза (1998, 2018).
Уругвай — 2 раза (1930, 1950).
Англия — 1 раз (1966).
Испания — 1 раз (2010).
А потом подарили Гугл Мапс.