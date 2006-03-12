Матч с «Анжи» стал 150-м для Кристиана Нобоа в «Рубине»

Пресс-служба ФК «Рубин» на официальном сайте клуба сообщает, что матч 21-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России «Анжи» — «Рубин» (1:1) стал 150-м официальным в футболке казанского клуба для полузащитника Кристиана Нобоа.

149 матчей из 150 Кристиан Нобоа провел, выступая за «Рубин» с 2007 по 2011 год. Забил 27 голов. В составе казанского клуба на счету полузащитника 110 матчей в Чемпионате России, 31 матч в еврокубках, 7 матчей в Кубке России и 2 матча в Суперкубке.

Напомним также, что 36-летний защитник Олег Кузьмин, отыгравший 90 минут в этом матче, стал десятым футболистом, проведшим 300 полных игр в РФПЛ. https://www.sports.ru/football/1060827295.html