Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Матч с «Анжи» стал 150-м для Кристиана Нобоа в «Рубине»

    Теги Рубин Кристиан Нобоа Олег Кузьмин премьер-лига Россия РФПЛ болельщики

    Пресс-служба ФК «Рубин» на официальном сайте клуба сообщает, что матч 21-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России «Анжи» — «Рубин» (1:1) стал 150-м официальным в футболке казанского клуба для полузащитника Кристиана Нобоа.

    149 матчей из 150 Кристиан Нобоа провел, выступая за «Рубин» с 2007 по 2011 год. Забил 27 голов. В составе казанского клуба на счету полузащитника 110 матчей в Чемпионате России, 31 матч в еврокубках, 7 матчей в Кубке России и 2 матча в Суперкубке.

    Напомним также, что 36-летний защитник Олег Кузьмин, отыгравший 90 минут в этом матче, стал десятым футболистом, проведшим 300 полных игр в РФПЛ. https://www.sports.ru/football/1060827295.html

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться