Как погода влияет на футбол? Дождь может создать сложности, но основные изменения – из-за температуры

Современный футбол – это технологии.

Они влияют на все – помогают судьям при определении гола или нарушения правил, дают скаутам максимально подробную информацию о любом интересующем их футболисте (начиная от его проблемных зон на поле и заканчивая позициями, с которых он не бьет неудобной ногой), создают для болельщиков у экранов иллюзию полной вовлеченности в игру через инфографику и повторы с разных ракурсов.

Помимо интеграции в ход матча, технологии позволяют исследовать и другую статистику, влияющую на результат – например, как погода сказывается на игре команды или зрелищности лиги. Помните, как в последние годы в АПЛ иногда переносили матчи из-за снегопада или ливня? А еще есть легенда , что Роналдиньо предпочел перейти в «Барсу», а не в «Манчестер Юнайтед», именно из-за дождей.

Логично, что внимательнее всего влияние погоды на проведение спортивных мероприятий изучают именно в Великобритании. Средняя температура в этой стране уже повысилась в среднем на 1,4°C, а за последнее десятилетие из-за экстремальных погодных условий были перенесены 62,5 тысячи любительских футбольных матчей. По результатам опроса Round Our Way, 63% болельщиков поддержат независимый футбольный орган, который будет учитывать влияние изменения климата на этот вид спорта и вынудит ФА, АПЛ и Английскую футбольную лигу обеспечить соблюдение климатических мер.

В сезонах 2011/12 и 2012/13 в Германии проводили исследование о влиянии температуры окружающей среды на расстояния, преодолеваемыми игроками во время футбольных матчей. Для этого с помощью оптической системы отслеживания проанализировали 1211 игр ведущих немецких лиг. Исследование показало, что в первой Бундеслиге влияние температуры сильнее, чем во второй лиге. Футболисты Бундеслиги при прохладной погоде от -4 до +13°C в среднем преодолевают большее расстояние, чем при теплой погоде (выше +14°C). Это говорит о более высоком уровне физической подготовки спортсменов, которые контролируют свой уровень нагрузки, чтобы выдержать интенсивность матча.

Подобные исследования проводили не только в Европе, но и других регионах. Например, ученые выявили , что команды из стран Персидского залива (регион, который известен жарким климатом) при игре с клубами из других регионов имеют больше шансов на домашнюю победу. Более того, вероятность благоприятного исхода матча для этих команд увеличивается на 3% с каждым повышением на одну единицу температуры на термометре.

Яндекс Плюс x Vsporte и РПЛ провели огромное исследование, захватив 22 года – в выборку попали данные из более 5 тысяч игр

Российский футбол, как и большинство европейских чемпионатов, сейчас живет по системе «осень-весна». Переход на эту систему в 2011 году был революционным: в нем видели шанс на успех российских клубов в еврокубках за счет синхронизации календарей.

Теория не особо подтвердилась на практике – футболистам российских команд пришлось бороться с суровыми погодными условиями в конце первой и начале второй части сезона. В ноябре и марте в большинстве городов России температура держится ниже нуля, а в некоторых случаях дополнительные сложности возникают из-за снега. Кроме того, изменение системы розыгрыша по-прежнему не может повлиять на то, что плей-офф еврокубков начинается раньше, чем вторая часть чемпионата.

Сложно предсказать, повлияет ли возвращение прежней календарной системы на успешность выступлений российских команд в еврокубках (тем более что туда надо сначала вернуться), но у обратного перехода есть как минимум один аргумент.

Совместное исследование, которое провели аналитическая платформа Яндекс Плюс x Vsporte (статистический партнёр РПЛ на сезон 2023/24) и РПЛ, установило, что переход на систему «весна-осень» (в которой больше матчей будет приходится на теплое время года) как минимум повысит результативность. Были проанализированы полные данные с 2002 года по текущий сезон-2023/2024. При анализе учитывались время начала матчей, итоговый счет и координаты стадиона.

Собственная технология Яндекс Погоды – Метеум – формирует прогноз на основе набора источников: метеорадаров, спутников, текущей погоды, географических факторов и прогнозов других моделей. В ходе исследования был изучен архив погодных данных с 1950 года, который включал более 150 параметров: от температуры до эвапотранспирации и высоты волн. Обновление данных проводилось раз в 10 минут с детализацией прогноза 2х2 км.

В выборку для анализа попали футбольные данные по 21 сезону РПЛ:

5 296 игр;

13 017 забитых голов;

3,04 гола в сезоне-2022/23;

2,51 гола в текущем сезоне;

2,46 гола в среднем за матч.

Футболисты забивают больше голов в теплую погоду. Сейчас назовем идеальную температуру для результативности

Выяснилось, что температурные показатели напрямую влияют на количество забитых голов. При этом все матчи были проанализированы как по температурному датчику, так и по показателю feels like (как ощущается температура), учитывающему скорость ветра и влажность.

Вот итоги исследования:

– при температуре ниже 0°C в среднем на игру приходится 2,31 гола (с 2002 года в таких условиях прошло 544 матча и забито 1256 мячей);

– при температуре 0-10°C среднее количество голов увеличивается на 6% (2,45 за 1623 игры при общем количестве 3974 гола);

– при теплой погоде с показателями 10-30°C на термометре – еще на 2% (2,49 за 3129 матчах при общем количестве 7787 голов).

По показателям feels like:

– при температуре до 0°C результативность та же;

– при 0-10°C среднее количество голов немного выше (2,50) по сравнению с данными, которые учитывают только температуру на датчике;

– при температуре 10-30°C показатель результативности снова возрастает (2,51).

Как ни странно, при наличии осадков (дождь, снег или все вместе) результативность не менялась. Об этом свидетельствуют данные по всем матчам РПЛ с 2002 года (3114 матчей при выпадении осадков и 2182 матча – без). Среднее количество забитых голов – 2,46.

Попробуем упаковать это в один простой вывод: футбол в России при температуре выше 10°C становится не только более комфортным для игроков на поле и болельщиков на стадионе, но и более результативным.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey Sebastian; El-Saqqa/Global Look Press ; РИА Новости /Виталий Невар, Алексей Филиппов

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