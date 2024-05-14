КХЛ подвела итоги сезона, НХЛ отстранила Ничушкина на 6 месяцев, победа «Барселоны», дикие 3:3 от «Ливерпуля», Миллер пригрозил лишить игроков «Зенита» бонусов, судьи на финалы еврокубков и другие новости

1. КХЛ подвела итоги минувшего сезона. Андрей Разин был признан лучшим тренером (Роман Ротенберг получил 3 балла в номинации и замкнул рейтинг вместе с Кудашовым и Леонтьевым), Даниил Исаев из «Локомотива» – лучшим вратарем, голкипер «Металлурга» Илья Набоков – лучший новичок, Никита Гусев – самый ценный игрок, а губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер – лучший руководитель клуба.

Кроме того, КХЛ утвердила продление сезона – регулярка пройдет до 23 марта, плей-офф – до 25 мая. Пауза на Кубок Первого канала осталась.

2. Алексей Миллер пригрозил оставить игроков «Зенита» без бонусов по итогам сезона. У главы «Газпрома» был «тяжелый разговор» с Сергеем Семаком, сообщил журналист Кирилл Легков. Впрочем, по другим данным, Миллер поддержал Семака после поражения от ЦСКА.

3. НХЛ и Ассоциация игроков объявили об отстранении Валерия Ничушкина на 6 месяцев без сохранения зарплаты. Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам лиги (он уже проходил ее по ходу сезона). По неофициальным данным, игрок провалил тест на наркотики.

4. «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» (2:0) и вышла на 2-е место в Ла Лиге, опередив «Жирону» на 1 очко за 3 тура до конца чемпионата.

5. Павел Кукуян обслужит ответный матч «Зенита» и ЦСКА в Кубке России, Владислав Безбородов назначен на игру «Балтика» – «Спартак»

На финале Лиги чемпионов «Боруссия» – «Реал» будет работать словенец Винчич, финал Лиги Европы «Аталанта» – «Байер» обслужит румын Ковач, финал Лиги конференций «Олимпиакос» – «Фиорентина» – португалец Диаш.

6. «Ливерпуль» упустил победу над «Астон Виллой» (3:3), ведя 3:1! Дуран забил на 85-й и 88-й минутах, а Эми Мартинес записал на свой счет автогол.

7. НХЛ. «Каролина» обыграла «Рейнджерс» (4:1 и уже 2-3 в серии), Кузнецов забросил победную шайбу (4+2 в этом плей-офф), Шестеркин пропустил 3 шайбы за 6 с лишним минут в третьем периоде, Панарин остался без очков при «минус 2». «Колорадо» без Ничушкина проиграл «Далласу» (1:5, 1-3 в серии), Дадонов забросил 3-ю шайбу в плей-офф, Георгиев пропустил 4 гола.

8. Даниил Медведев обыграл Хамада Медьедовича в третьем круге турнира в Риме, Андрей Рублев выбыл, уступив французу Александру Мюллеру.

9. ЧМ по хоккею 2024. США проиграли Словакии, Чехия уступила Швейцарии, Швеция победила Германию.

10. «Динамо» Бухарест подозревает, что в клуб приехал не Эдгар Иэ, а его брат-близнец. Он отказывается показывать документы и не говорит по-английски, клуб хочет сделать ДНК-тест.

11. НБА. «Бостон» обыграл «Кливленд» на выезде (3-1 в серии), 34 очка Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» сравнять счет в серии с «Далласом» (2-2).

12. У Килиана Мбаппе и президента «ПСЖ» произошла стычка перед игрой с «Тулузой» – аж «стены тряслись», написал Le Parisien. В клубе новости назвали «фэйковыми».

13. Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» уступил УНИКСу в 4-м матче серии.

14. 50 млн рублей и 3 хоккеиста без единой игры в КХЛ – компенсация ЦСКА за третьего бомбардира «Салавата» Ивана Дроздова.

15. Okko будет показывать Кубок Либертадорес в России, права куплены до 2027 года.

16. Бронни Джеймс получил медицинское разрешение на выступление в НБА. В прошлом году сын Леброна перенес остановку сердца.

17. Российская фигуристка Алиса Овсянкина будет выступать за Францию с нового сезона.

18. Никита Задоров оштрафован на 5 тысяч долларов за толчок Макдэвиду клюшкой в спину, а Карсон Соуси дисквалифицирован на 1 матч за удар Коннору клюшкой в лицо.

19. «Барса» недовольна возможным снижением налоговой ставки для иностранцев в Мадриде. Каталонцы считают, что «закон Мбаппе» «сделает «Реал» клубом-государством».

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