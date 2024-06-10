Дождевая победа Ферстаппена, двойной сход «Феррари», провал Переса после продления с «Ред Булл», модель болида-2026 и другие события Гран-при Канады

Спортс представляет дайджест ключевых событий Гран-при Канады «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен выиграл дождевую гонку с многочисленными перестановками в топ-3, Норрис финишировал вторым и стал гонщиком дня в четвертый раз за последние пять этапов, Расселл занял третье место.

2. Катастрофа «Феррари»: Леклер испытывал технические проблемы, совершил три пит-стопа и не доехал до финиша, Сайнс закончил заезд столкновением с Албоном. Скудерия, выигравшая предыдущую гонку в Монте-Карло, завершила серию из 27 попаданий в очки подряд и сошла двумя машинами впервые с 2022-го.

3. Перес дважды подряд не пробился во второй сегмент квалификации, сошел в гонке после столкновения с барьерами и потеряет три позиции на старте Гран-при Испании.

4. Два лучших пилота квалификации впервые с 1997-го показали одно время с точностью до тысячных. Расселл опередил Ферстаппена, так как проехал свой круг раньше, полные результаты сессии – тут.

5. Алонсо побил рекорд Шумахера по интервалу между первым и последним попаданием в очки.

6. «Альпин» приказала Окону отдать девятую позицию Гасли для атаки на Риккардо и отказалась ее возвращать. Эстебан раскритиковал мостик после финиша: «Я выполнил свою часть работы, команда – нет».

7. ФИА представила модель болида «Ф-1»-2026: машины станут меньше и легче, переднее и заднее антикрылья будут подвижными. Команды сразу же высказали опасения по поводу характеристик, Федерация готова доработать правила.

8. «Ред Булл» продлил контракт с Пересом до конца 2026 года, Цуноду подтвердили в «РБ» на 2025-й, Окон покинет «Альпин» по окончании сезона, «Мерседес» отказал Сайнсу, все известные на данный момент составы – здесь.

9. Трансферные слухи: в Испании сообщили, что Сайнс подписал контракт с одной из команд (вероятно, с «Уильямсом»), сам Карлос это отрицает, Daily Mail написала о сделке Бермэна с «Хаасом» и назвала зарплату Оливера, американская команда подтвердила интерес к Окону.

10. Вильнев против Риккардо: чемпион 1997 года задался вопросом, почему пилот «РБ» все еще в «Ф-1», Даниэль ответил, что эксперт «несет #####» и «ударился головой слишком много раз», Жак посоветовал гонщику спокойнее реагировать на критику и не переходить на личности.

11. MotoGP. Марк Маркес перейдет в заводскую «Дукати» и станет напарником Баньяи в 2025-м. Ранее было объявлено о трансфере Мартина в «Априлию».

12. Зак Браун набил тату в честь победы Норриса в Майами.

13. «Формула Е» ведет переговоры с «Феррари».

14. Индикар. Пауэр выиграл гонку впервые за 2 года и возглавил чемпионат.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2024

⏱️ Хроника гонки: Ферстаппен выиграл безумный Гран-при Канады – под дождем и в мощной борьбе с Норрисом

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🔔 Ближайшие гонки

1. «24 часа Ле-Мана» (15-16 июня).

2. Гран-при Испании «Ф-1» + гонки «Формулы-2» и «Формулы-3» (21-24 июня).

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