Карлос Сайнс: «Смеюсь, когда пишут о контракте с «Уильямсом». Раньше говорили, что я подписался в «Мерседес» или «Ред Булл» – этого не случится»
Сайнс заявил, что посмеялся над сообщениями о контракте с «Уильямсом».
Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал информацию о том, что он уже подписал соглашение на сезон-2025 – вероятно, с «Уильямсом». Кроме того, испанец подтвердил, что не будет выступать за «Мерседес».
«Единственное, что могу сказать – ничего не закрыто. Я видел статьи в СМИ, где писали, что я уже подписался. Меня это смешит. Несколько месяцев назад говорили, что я подписался в «Мерседес» или «Ред Булл», а сейчас, очевидно, этого не случится.
Теперь пишут, что я подписался в «Уильямс», и я смеюсь. Ведь подобное остается без наказания. Я не имею в виду журналистов здесь [на пресс-конференции перед Гран-при Канады], которые находятся внутри «Ф-1» и знают, когда что-то подписано.
Но меня беспокоит, какие выводы люди могут сделать из таких вещей. Когда у меня будет, о чем объявить, вы узнаете первыми, и я заявлю об этом открыто», – произнес Сайнс.
Карлос подчеркнул, что ему повезло самому выбирать свою судьбу:
«Могу сказать, что все доступные варианты хорошие. Я счастлив и горжусь тем, что могу выбирать собственное будущее в «Ф-1» – не думаю, что у многих пилотов есть возможность выбирать, где они будут гоняться в ближайшие два или три года.
С кем бы я ни общался, я чувствую, что меня любят, и это настраивает на позитивный лад на будущее».
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