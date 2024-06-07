Карлос Сайнс: «Смеюсь, когда пишут о контракте с «Уильямсом». Раньше говорили, что я подписался в «Мерседес» или «Ред Булл» – этого не случится»

Теги возможные переходы Гран-при Канады Феррари Ред Булл Уильямс Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Авто

Сайнс заявил, что посмеялся над сообщениями о контракте с «Уильямсом».

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал информацию о том, что он уже подписал соглашение на сезон-2025 – вероятно, с «Уильямсом». Кроме того, испанец подтвердил, что не будет выступать за «Мерседес».

«Единственное, что могу сказать – ничего не закрыто. Я видел статьи в СМИ, где писали, что я уже подписался. Меня это смешит. Несколько месяцев назад говорили, что я подписался в «Мерседес» или «Ред Булл», а сейчас, очевидно, этого не случится.

Теперь пишут, что я подписался в «Уильямс», и я смеюсь. Ведь подобное остается без наказания. Я не имею в виду журналистов здесь [на пресс-конференции перед Гран-при Канады], которые находятся внутри «Ф-1» и знают, когда что-то подписано.

Но меня беспокоит, какие выводы люди могут сделать из таких вещей. Когда у меня будет, о чем объявить, вы узнаете первыми, и я заявлю об этом открыто», – произнес Сайнс.

Карлос подчеркнул, что ему повезло самому выбирать свою судьбу:

«Могу сказать, что все доступные варианты хорошие. Я счастлив и горжусь тем, что могу выбирать собственное будущее в «Ф-1» – не думаю, что у многих пилотов есть возможность выбирать, где они будут гоняться в ближайшие два или три года.

С кем бы я ни общался, я чувствую, что меня любят, и это настраивает на позитивный лад на будущее».

Сайнс подписал контракт на сезон-2025 – вероятно, с «Уильямсом» (The Objective)

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7 комментариев
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Я сам могу выбирать между заубером, вилками и хаасом. Просто пока от слез радости не могу прочитать предложенные контракты.))
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По сути этим заявлением он практически прямо подтвердил, что будет выступать за Ауди с Халком, потому что других вариантов больше нет.
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"Я счастлив, что сам могу выбирать свое будущее в Ф1". Для Карлоса наверное просто мечта выступать в каком-нибудь Заубере, а не в Мерседес или Ред-Булл 😂😂😂😂😂
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Фигасе... Тут в комментах вчера такой глобальный разбор был этого перехода ))
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Ну объективно, Карлос не заслуживает остаться без машины или оказаться во втором дивизионе. Сильный гонщик.
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Заголовок должен быть:
Сайнс: Новость о подписании контракта с Уильямсом вызывает у меня только смех!
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