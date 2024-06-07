Карлос Сайнс: «Смеюсь, когда пишут о контракте с «Уильямсом». Раньше говорили, что я подписался в «Мерседес» или «Ред Булл» – этого не случится»

Сайнс заявил, что посмеялся над сообщениями о контракте с «Уильямсом».

Гонщик « » прокомментировал информацию о том, что он уже подписал соглашение на сезон-2025 – вероятно, с «Уильямсом». Кроме того, испанец подтвердил, что не будет выступать за « ».

«Единственное, что могу сказать – ничего не закрыто. Я видел статьи в СМИ, где писали, что я уже подписался. Меня это смешит. Несколько месяцев назад говорили, что я подписался в «Мерседес» или «Ред Булл», а сейчас, очевидно, этого не случится.

Теперь пишут, что я подписался в «Уильямс», и я смеюсь. Ведь подобное остается без наказания. Я не имею в виду журналистов здесь [на пресс-конференции перед ], которые находятся внутри «Ф-1» и знают, когда что-то подписано.

Но меня беспокоит, какие выводы люди могут сделать из таких вещей. Когда у меня будет, о чем объявить, вы узнаете первыми, и я заявлю об этом открыто», – произнес Сайнс.

Карлос подчеркнул, что ему повезло самому выбирать свою судьбу:

«Могу сказать, что все доступные варианты хорошие. Я счастлив и горжусь тем, что могу выбирать собственное будущее в «Ф-1» – не думаю, что у многих пилотов есть возможность выбирать, где они будут гоняться в ближайшие два или три года.

С кем бы я ни общался, я чувствую, что меня любят, и это настраивает на позитивный лад на будущее».

Сайнс подписал контракт на сезон-2025 – вероятно, с «Уильямсом» (The Objective)

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