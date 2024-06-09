Гельмут Марко о 16-м месте Переса: «Дело не в болиде «Ред Булл» – это скорее психология»
Марко прокомментировал второй подряд вылет Переса из первого сегмента.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о 16-м времени Серхио Переса в квалификации к Гран-при Канады.
Мексиканский пилот во второй раз подряд не пробился во второй сегмент, в то время как его напарник Макс Ферстаппен стал вторым, показав то же время, что и обладатель поула – гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.
«Дело не в машине, это видно по Максу. Думаю, это скорее психология.
Борьба была плотной, и ему труднее, когда условия меняются. То, что это случилось уже в третий раз – болезненный факт», – произнес Марко в интервью ServusTV.
Ранее на Гран-при Эмилии-Романьи Перес не пробился в третий сегмент, показав 11-е время.
Кроме того, Марко поделился мыслями о форме «Ред Булл» и ожиданиях от гонки:
«Учитывая вчерашнее, мы на самом деле выступаем хорошо. Мы подтянулись.
Думаю, наш круг прогрева слишком быстрый. У [Ферстаппена] кончаются шины в третьем секторе. Полагаю, наша машина лучше себя проявляет в гоночных условиях.
[«Мерседес»] сделал шаг вперед и, более того, команда опережает нас на два или три километра в час на каждой отметке, где замеряется скорость. Это показывает, что болид также хорош с точки зрения аэродинамики».
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