Окон покинет «Альпин» по окончании сезона-2024
Окон и «Альпин» официально объявили о прекращении сотрудничества.
Как сообщается, стороны пришли к обоюдному согласию относительно того, что им не стоит продолжать работу в следующем сезоне.
Также отмечается, что инцидент со столкновением между Эстебаном Оконом и Пьером Гасли на Гран-при Монако не сыграл в данном решении решающую роль.
«Я выступал за эту команду в «Формуле-1» на протяжении значительной части моей жизни. И хотя я вот уже пять лет выступаю за команду в качестве основного пилота, моя профессиональная карьера началась в Энстоуне еще в подростковом возрасте. Так что это место всегда будет оставаться для меня особенным.
Вместе мы пережили несколько замечательных моментов, но были и трудные времена, и я без сомнения благодарен всем сотрудникам команды – это были незабываемые времена.
Я уже очень скоро объявлю о своих дальнейших планах, но пока я в полной мере сосредоточен на том, чтобы добиться успеха на трассе вместе с «Альпин» и как можно лучше провести оставшуюся часть сезона», – рассказал Окон.
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хорошее место :)
никому он нахрен не нужен, такой командный игрок
ему повезло, что рено его после форс индии приютила
Окон лидировал, но сзади стремительно догонял Хэмильтон. Алонсо ехал 4ым и догонял Сайнца. С точки зрения "как можно быстрее" ему было оптимально пропустить Хэмильтона, что бы не тратить время и резину, и сосредоточится на атаке Сайнце. При этом Хэмильтон скорее всего выиграл бы гонку. Но Алонсо исполнил роль "командного игрока" и уперся с Хэмильтоном. В результате у него не было возможности атаковать Сайнца, но он лишил Хэмильтона возможности догнать Окона и помог команде выиграть гонку.
Звучит угрожающе...