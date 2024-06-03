Окон покинет «Альпин» по окончании сезона-2024

Теги переходы Формула-1 Эстебан Окон Альпин Авто

Окон и «Альпин» официально объявили о прекращении сотрудничества.

Как сообщается, стороны пришли к обоюдному согласию относительно того, что им не стоит продолжать работу в следующем сезоне.

Также отмечается, что инцидент со столкновением между Эстебаном Оконом и Пьером Гасли на Гран-при Монако не сыграл в данном решении решающую роль.

«Я выступал за эту команду в «Формуле-1» на протяжении значительной части моей жизни. И хотя я вот уже пять лет выступаю за команду в качестве основного пилота, моя профессиональная карьера началась в Энстоуне еще в подростковом возрасте. Так что это место всегда будет оставаться для меня особенным.

Вместе мы пережили несколько замечательных моментов, но были и трудные времена, и я без сомнения благодарен всем сотрудникам команды – это были незабываемые времена.

Я уже очень скоро объявлю о своих дальнейших планах, но пока я в полной мере сосредоточен на том, чтобы добиться успеха на трассе вместе с «Альпин» и как можно лучше провести оставшуюся часть сезона», – рассказал Окон.

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15 комментариев
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Теперь главное чтобы его в Ф1 больше никто не подобрал
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Ответ Turist-o
Хотя возможно окон сам решил сбежать
куда ? в хаас ? :-)
хорошее место :)
никому он нахрен не нужен, такой командный игрок
ему повезло, что рено его после форс индии приютила
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Крысы первые с тонущего корабля бегут😁
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Ответ Turist-o
Он пилот формулы один, их главная задача проходить круг как можно быстрее. Какой ещё командный игрок, вы с футболом может перепутали))) ещё скажите что он должен был гасли сзади подталкивать))) командный игрок))) откуда вообще появилось это выражение в формуле 1))
На примере той же Альпин и Венгрии-2021
Окон лидировал, но сзади стремительно догонял Хэмильтон. Алонсо ехал 4ым и догонял Сайнца. С точки зрения "как можно быстрее" ему было оптимально пропустить Хэмильтона, что бы не тратить время и резину, и сосредоточится на атаке Сайнце. При этом Хэмильтон скорее всего выиграл бы гонку. Но Алонсо исполнил роль "командного игрока" и уперся с Хэмильтоном. В результате у него не было возможности атаковать Сайнца, но он лишил Хэмильтона возможности догнать Окона и помог команде выиграть гонку.
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Теперь все тормоза сняты, Окон выходит на тропу Войны )))
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Ответ agiptm21
куда ? в хаас ? :-) хорошее место :) никому он нахрен не нужен, такой командный игрок ему повезло, что рено его после форс индии приютила
Так всё сходится, ведь если это он сбежал, то по мнению туриста-о получается уже он додик, достойный вечность сражаться за предпоследнее место с Хаасом.
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"Пока я... сосредоточен на том, чтобы добиться успеха на трассе вместе с «Альпин»"

Звучит угрожающе...
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Тапка крашени напоследок.
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Ответ Turist-o
Какие же додики руководят Альпин😱. Будете вечность сражаться за предпоследнее место с Хаасом)) осталось нанять Шумахера Мика и будет комбо)))
Хотя возможно окон сам решил сбежать
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Ответ Александр Воронин
На примере той же Альпин и Венгрии-2021 Окон лидировал, но сзади стремительно догонял Хэмильтон. Алонсо ехал 4ым и догонял Сайнца. С точки зрения "как можно быстрее" ему было оптимально пропустить Хэмильтона, что бы не тратить время и резину, и сосредоточится на атаке Сайнце. При этом Хэмильтон скорее всего выиграл бы гонку. Но Алонсо исполнил роль "командного игрока" и уперся с Хэмильтоном. В результате у него не было возможности атаковать Сайнца, но он лишил Хэмильтона возможности догнать Окона и помог команде выиграть гонку.
Алонсо пропустил бы Хэмилтона, ага как скажешь. Это что то из области фантастики. Алонсо пускает вперёд любого пилота, кроме 44го. Такой себе пример, не очень объективный.
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Ответ kotopandych
Теперь главное чтобы его в Ф1 больше никто не подобрал
Соглы. Я даже сходу не смогу вспомнить другого середняка настолько внаглую игнорящего командные установки. Кому такой нужен?!
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