Окон покинет «Альпин» по окончании сезона-2024

Окон и «Альпин» официально объявили о прекращении сотрудничества.

Как сообщается, стороны пришли к обоюдному согласию относительно того, что им не стоит продолжать работу в следующем сезоне.

Также отмечается, что инцидент со столкновением между Эстебаном и Пьером Гасли на Гран-при Монако не сыграл в данном решении решающую роль.

«Я выступал за эту команду в «Формуле-1» на протяжении значительной части моей жизни. И хотя я вот уже пять лет выступаю за команду в качестве основного пилота, моя профессиональная карьера началась в Энстоуне еще в подростковом возрасте. Так что это место всегда будет оставаться для меня особенным.

Вместе мы пережили несколько замечательных моментов, но были и трудные времена, и я без сомнения благодарен всем сотрудникам команды – это были незабываемые времена.

Я уже очень скоро объявлю о своих дальнейших планах, но пока я в полной мере сосредоточен на том, чтобы добиться успеха на трассе вместе с « » и как можно лучше провести оставшуюся часть сезона», – рассказал Окон.

Ничего себе кастинг в «Мерседесе» на смену Хэмилтону: Льюис продвигает мегаюниора, напрашивается еще один бывший!