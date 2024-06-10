Жак Вильнев: «Риккардо надо быть толстокожим и не переходить на личности. Рад узнать, что я слишком часто ударялся головой»

Теги Гран-при Канады Жак Вильнев Формула-1 Даниэль Риккардо РБ Авто

Вильнев ответил на ругань со стороны Риккардо.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев признался перед Гран-при Канады, что не понимает, почему пилот «РБ» Даниэль Риккардо сохраняет свое место.

Позже австралиец занял пятое место в квалификации и заявил, что Вильнев «несет #####» и «ударился головой слишком много раз». Канадец, работавший в Монреале экспертом Sky Sports, прокомментировал высказывания гонщика.

«Его реакция была некоторым переходом на личности, а он является примером для подражания. Если ты на топ-уровне, надо нести ответственность за свои слова, действовать профессионально. Дети к тебе прислушаются. Нельзя переходить на личности.

Рад узнать, что я слишком часто ударялся головой, когда играл в хоккей. Но, в конце концов, критика будет, и надо быть толстокожим. Я забрался ему под кожу, но это положительно сказалось на пилотаже. Однако подобного недостаточно – он должен чаще так выступать», – произнес Жак.

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Даниэль Риккардо: «Вильнев всегда несет ##### – думаю, он ударился головой слишком много раз. Все эти люди могут выкусить»

7 комментариев
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крепко Жак прожарил Ричарду
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/Дети к тебе прислушаются/
Да, но ведь Рикьярдо слушают не только дети. :) Послали его красиво, еще и делом доказали. И раз он так реагирует, то можно сказать, что и ему забрались под кожу.
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да у Жака просто зависть. сам в прошлом году обкакался конкретно в WEC так что теперь могу больше никуда и не позвать.. докопался до ДаниРика, которого только ленивый не пинает сейчас. Неудивительно, что может прилететь ответка и уже ты будешь оправдываться и выглядеть балбесом.. особенно про детей итд
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Вильнев так то часто несёт бред. Забавен его ответ, типа надо быть толстокожим и не отвечать, переход на личности и вообще дети смотрят, но Вильневу можно нести что угодно, хотя по рику прав, хоть и не полностью.
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Он же Юки первый раз в сезоне обошел. Сейчас будет столько разговоров про "великое возвращение"
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А Вильнев осознает, что тоже самое относится и к нему? То, что ты умеешь вуалировать свою желчь не означает ее отсутствие.
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Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
крепко Жак прожарил Ричарду
Угу. Надрал улыбаке задницу, так сказать.
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