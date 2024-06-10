Жак Вильнев: «Риккардо надо быть толстокожим и не переходить на личности. Рад узнать, что я слишком часто ударялся головой»

Вильнев ответил на ругань со стороны Риккардо.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев признался перед , что не понимает, почему пилот « » Даниэль Риккардо сохраняет свое место.

Позже австралиец занял пятое место в квалификации и заявил, что Вильнев «несет #####» и «ударился головой слишком много раз». Канадец, работавший в Монреале экспертом Sky Sports, прокомментировал высказывания гонщика.

«Его реакция была некоторым переходом на личности, а он является примером для подражания. Если ты на топ-уровне, надо нести ответственность за свои слова, действовать профессионально. Дети к тебе прислушаются. Нельзя переходить на личности.

Рад узнать, что я слишком часто ударялся головой, когда играл в хоккей. Но, в конце концов, критика будет, и надо быть толстокожим. Я забрался ему под кожу, но это положительно сказалось на пилотаже. Однако подобного недостаточно – он должен чаще так выступать», – произнес Жак.

Жак Вильнев: «Почему Риккардо все еще в «Ф-1»? Иди домой, если у тебя не получается»

Даниэль Риккардо: «Вильнев всегда несет ##### – думаю, он ударился головой слишком много раз. Все эти люди могут выкусить»