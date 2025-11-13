Эдриан Ньюи об ожиданиях на сезон-2026: «Честным ответом будет, что я не имею ни малейшего понятия. «Астон Мартин» переживает переходный период»

У Ньюи нет конкретных ожиданий на сезон-2026.

Управляющий технический партнер «Астон Мартин» Эдриан Ньюи рассказал о том, что ему сложно говорить об ожиданиях от команды на следующий год, когда «Формула-1 » перейдет на новый технический регламент.

По словам Ньюи, ему удовлетворение принесет понимание того, что команда добилась прогресса и находится на верном пути.

«Честным ответом будет, что я не имею ни малейшего понятия. Сейчас «Астон Мартин » переживает переходный период. Как команда, мы стремительно растем, прогрессируем. И прямо сейчас мы находимся в фазе, когда нужно стабилизировать ситуацию в команде – по окончании периода значительного роста количества персонала, нам нужно успокоить все и наладить совместную работу.

Я никогда не верил в заявления о том, что команда обязана добиться чего-то конкретного. Удовлетворение приносит совместная работа и ощущение того, что команда движется вперед. Если мы сможем добиться этого в 2026 году – это станет первым шагом», – рассказал Ньюи.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри