Эдриан Ньюи об ожиданиях на сезон-2026: «Честным ответом будет, что я не имею ни малейшего понятия. «Астон Мартин» переживает переходный период»
Управляющий технический партнер «Астон Мартин» Эдриан Ньюи рассказал о том, что ему сложно говорить об ожиданиях от команды на следующий год, когда «Формула-1» перейдет на новый технический регламент.
По словам Ньюи, ему удовлетворение принесет понимание того, что команда добилась прогресса и находится на верном пути.
«Честным ответом будет, что я не имею ни малейшего понятия. Сейчас «Астон Мартин» переживает переходный период. Как команда, мы стремительно растем, прогрессируем. И прямо сейчас мы находимся в фазе, когда нужно стабилизировать ситуацию в команде – по окончании периода значительного роста количества персонала, нам нужно успокоить все и наладить совместную работу.
Я никогда не верил в заявления о том, что команда обязана добиться чего-то конкретного. Удовлетворение приносит совместная работа и ощущение того, что команда движется вперед. Если мы сможем добиться этого в 2026 году – это станет первым шагом», – рассказал Ньюи.
