Сайнс подписал контракт на сезон-2025 – вероятно, с «Уильямсом» (The Objective)

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Сайнс определился с командой «Ф-1» на следующий год.

Карлос Сайнс, покидающий «Феррари» в конце сезона, подписал контракт с одним из коллективов «Формулы-1», утверждает The Objective.

Неизвестно, где окажется испанец в 2025 году, однако «все указывает на «Уильямс», сообщается в статье.

«Ред Булл» продлил соглашение с Серхио Пересом, а «Мерседес», по всей видимости, делает ставку на пилота «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли, «Хаас» и «Альпин» не кажутся привлекательными вариантами.

В итоге Карлос выбирал между «Заубером» (с сезона-2026 – «Ауди») и «Уильямсом». Проблема «Ауди» заключается в том, что немецкому производителю потребуются годы, чтобы добиться первых успехов, отмечает испанское СМИ. У «Уильямса» устаревшая инфраструктура, и команда также далека от битвы за подиумы, однако британцы, по слухам, предложили Сайнсу весьма гибкие условия: Карлос сможет оказаться в «Ред Булл» в 2026 году, если Макс Ферстаппен решит уйти.

Ожидается, что о контракте Сайнса объявят между Гран-при Канады (9 июня) и Испании (23 июня).

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9 комментариев
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У Карлоса все хорошо с мозгами , и менеджмент свое дело знает . Нам с дивана этот переход кажется прыжком в карьерную пропасть ,но кто знает чем все кончится , и может это прыжок веры … Веры в приход Ньюи условного в Уильямс .
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Ответ a magus
Я наверное наивен, но зачем ему Уильямс, а не Ауди
Ответ в новости:
британцы, по слухам, предложили Сайнсу весьма гибкие условия: Карлос сможет оказаться в «Ред Булл» в 2026 году, если Макс Ферстаппен решит уйти.
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Ответ Дмитрий Елисеев
Как то не стыкуется с тем, что раньше писали, что Карлос хотел долгосрочный контракт, из за этого с Мерсом не сложилось.
долгосрочный контракт нужен с хорошей командой. с плохой командой нужны гибкие условия, чтобы иметь возможность свалить в топ команду когда потребуется
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Я наверное наивен, но зачем ему Уильямс, а не Ауди
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Ответ Марат Кагин
долгосрочный контракт нужен с хорошей командой. с плохой командой нужны гибкие условия, чтобы иметь возможность свалить в топ команду когда потребуется
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Ответ Дмитрий Елисеев
Как то не стыкуется с тем, что раньше писали, что Карлос хотел долгосрочный контракт, из за этого с Мерсом не сложилось.
С топ-командой - долгосрочный, с аутсайдером - годик-два пересидеть. Вдруг у грандов место подвернётся
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