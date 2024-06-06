Сайнс подписал контракт на сезон-2025 – вероятно, с «Уильямсом» (The Objective)

Сайнс определился с командой «Ф-1» на следующий год.

, покидающий «Феррари» в конце сезона, подписал контракт с одним из коллективов «Формулы-1», утверждает The Objective.

Неизвестно, где окажется испанец в 2025 году, однако «все указывает на « », сообщается в статье.

«Ред Булл» продлил соглашение с , а «Мерседес», по всей видимости, делает ставку на пилота «Формулы-2» , « » и «Альпин» не кажутся привлекательными вариантами.

В итоге Карлос выбирал между «Заубером» (с сезона-2026 – «Ауди») и «Уильямсом». Проблема «Ауди» заключается в том, что немецкому производителю потребуются годы, чтобы добиться первых успехов, отмечает испанское СМИ. У «Уильямса» устаревшая инфраструктура, и команда также далека от битвы за подиумы, однако британцы, по слухам, предложили Сайнсу весьма гибкие условия: Карлос сможет оказаться в «Ред Булл» в 2026 году, если Макс Ферстаппен решит уйти.

Ожидается, что о контракте Сайнса объявят между Гран-при Канады (9 июня) и Испании (23 июня).

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