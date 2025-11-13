Маттиа Бинотто: «Гонщикам начинают нравиться болиды-2026. Это будет хорошее шоу, уверен»

Бинотто рассказал о высоких ожиданиях от машин «Ф-1»-2026.

Маттиа Бинотто , глава проекта «Ауди » в «Формуле-1» (в 2025 году команда выступает как «Заубер ») сообщил, что пилоты пересмотрели свое отношение к болидам нового поколения, которые начнут использоваться в 2026-м.

Ранее гонщики, работавшие с машинами на симуляторах, скептически высказывались о регламенте.

«Это самое большое изменение как минимум за последние 30 лет. Серьезные перемены. Откровенно говоря, считаю, это классный вызов. Инженерам нравится смена регламента.

Думаю, пилотам тоже, хотя поначалу была критика. Однако в целом, если посмотреть на комментарии гонщиков, им начинают нравиться [новые болиды].

Уверен, это будет хорошее шоу. Изменения актуальны для дорожных автомобилей – внедрение полностью «зеленого» топлива. Это вызов и для поставщиков бензина.

В целом шоу станет лучше – мы полагаем, что улучшится ситуация с борьбой на трассе. Возможно, понадобится терпение, ведь поначалу могут возникнуть большие разрывы между командами. Однако все коллективы будут очень быстро друг к другу приближаться.

И я ожидаю, что какие-то правила скорректируют в случае необходимости. Это обычный процесс. Каждый год ФИА адаптирует регламент, если это нужно. Такое возможно. Однако в целом это прекрасный свод правил», – заявил Бинотто.

