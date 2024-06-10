«Феррари» сошла двумя болидами впервые с 2022 года и завершила серию из 27 попаданий в очки подряд
«Феррари» завершила Гран-при Канады двойным сходом, чего не случалось почти два года.
Шарля Леклера позвали в боксы после того, как монегаск испытывал технические трудности и провел три пит-стопа. Карлос Сайнс попал в аварию, столкнувшись с Алексом Албоном из «Уильямса».
Это первый двойной сход для Скудерии после Гран-при Азербайджана-2022.
Кроме того, «Феррари» прервала серию из 27 этапов в очках подряд. Команда неизменно финишировала в топ-10 после прошлогоднего Гран-при Австралии, когда Леклер сошел, а Сайнс стал 12-м. Это седьмая серия по продолжительности в истории «Феррари». Рекорд «Формулы-1» также принадлежит итальянцам (81 попадание в очки подряд в 2010-2014 годах).
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Леклер сошел на Гран-при Канады. Пилот «Феррари» испытывал технические проблемы и провел 3 пит-стопа