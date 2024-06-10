Алонсо побил рекорд Шумахера по интервалу между первым и последним попаданием в очки

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Алонсо попал в топ-10 в Монреале и установил новый рекорд «Формулы-1».

42-летний пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо финишировал шестым на Гран-при Канады после того, как ему не удалось попасть в топ-10 в Имоле и Монте-Карло.

Двукратный чемпион мира побил рекорд, установленный Михаэлем Шумахером. Алонсо заработал очки через 21 год и 3 месяца после того, как сделал это впервые – на Гран-при Австралии-2003. Аналогичный показатель Шумахера составляет 21 год, 2 месяца и 17 дней между Гран-при Италии-1991 и Гран-при Бразилии-2012.

Ближайший преследователь из числа действующих пилотов – Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», также попавший в топ-10 в Монреале – отстает более чем на четыре года (17 лет, 2 месяца и 22 дня).

Ранее Алонсо установил рекорды «Ф-1» по количеству проведенных сезонов (21) и Гран-при (387). В следующем году испанец должен стать самым возрастным пилотом чемпионата в XXI веке и опередить Шумахера.

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3 комментария
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Алонсо крутой
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Молодец! 😊
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Великий Фернандо Алонсо. Он обманывает время, почти в 43 года быстрейший гонщик на планете, я горжусь, что болею за особенного спортсмена, именно за особенного, а не за этих серостей Ферстаппенов, Эклер, Норрисов....ничего не имею против них, хорошо ездят, но это серости, пришли и ушли, их никто не запомнят, это не личности, а Фернандо Алонсо харизматичная личность, с выдающимся IQ, Фернандо Алонсо уже главный человек в истории этого вида спора и им останется навсегда.
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