Эстебан Окон: «Я всегда был командным игроком. Сегодня я выполнил свою часть работы, а команда – нет»

Окон раскритиковал командную тактику «Альпин» в Канаде.

Пилот «Альпин» остался недоволен решением команды не возвращать ему позицию, после того как он пропустил вперед по указу с пит-уолла.

«Рад за команду и за то, что она смогла финишировать в очках обоими болидами. Но в произошедшей ситуации приказ должен был иметь обратную силу.

Я получил указание пропустить Пьера за два круга до конца гонки, чтобы он догнал Даниэля [Риккардо], который был в двух с половиной секундах впереди нас и ехал значительно быстрее.

Приказ не имел смысла. Я выполнил свою часть работы, я всегда был командным игроком. Я всегда уважал указания, которые мне давали.

Так было всегда. Я никогда не поступал иначе за всю свою карьеру. Сегодня я выполнил свою часть, а команда – нет. Это очень печально», – заметил Окон.

Кроме того, Эстебан ответил на вопрос о том, заметят ли другие команды его выступление в Канаде, где он пробился в очки с конца пелотона. Напомним, этот сезон последний для француза в «Альпин», и пока он не подписал соглашение с новой командой.

«Посмотрим. Я стартовал последним, мы в каждый ключевой момент принимали верные решения. Я мог бороться с намного более быстрыми болидами – было приятно. Но конец огорчил.

Я с оптимизмом жду оставшуюся часть сезона с расчетом на то, что я смогу выжать из машины максимум. Но нам с командой еще многое предстоит сделать».

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