Бортолето опередил Цуноду по ущербу от аварий в 2025-м – Гран-при Сан-Паулу стоил «Зауберу» 2 млн евро (RN365)

Бортолето разбил болидов на 2 млн евро за один уик-энд.

Издание RacingNews365 оценило финансовый ущерб, который нанесли командам «Формулы-1» аварии пилотов.

Гонщик «Заубера » Габриэл Бортолето стал новым лидером рейтинга, сместив Юки Цуноду из «Ред Булл». Третью строчку занимает пилот «Макларена » Ландо Норрис.

Журналисты сообщили, что две аварии бразильца на домашнем Гран-при Сан-Паулу стоили команде более двух миллионов евро, а общий счет за сезон достиг 3,1 миллиона.

Самым аккуратным спортсменом является Макс Ферстаппен , из-за инцидентов которого «Ред Булл» потратил 200 000 евро.

Топ-10 пилотов по ущербу от аварий в 2025 году (RacingNews365)

1. Габриэл Бортолето («Заубер») – 3,1 миллиона евро

2. Юки Цунода («Ред Булл») – 2,9

3. Ландо Норрис («Макларен») – 2,3

4. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 2,1

5. Джек Дуэн («Альпин») – 1,9

6. Шарль Леклер («Феррари») – 1,7

7. Оскар Пиастри («Макларен») – 1,6

8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 1,5

9. Франко Колапинто («Альпин») – 1,4

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 1,4

