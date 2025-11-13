Бортолето опередил Цуноду по ущербу от аварий в 2025-м – Гран-при Сан-Паулу стоил «Зауберу» 2 млн евро (RN365)
Издание RacingNews365 оценило финансовый ущерб, который нанесли командам «Формулы-1» аварии пилотов.
Гонщик «Заубера» Габриэл Бортолето стал новым лидером рейтинга, сместив Юки Цуноду из «Ред Булл». Третью строчку занимает пилот «Макларена» Ландо Норрис.
Журналисты сообщили, что две аварии бразильца на домашнем Гран-при Сан-Паулу стоили команде более двух миллионов евро, а общий счет за сезон достиг 3,1 миллиона.
Самым аккуратным спортсменом является Макс Ферстаппен, из-за инцидентов которого «Ред Булл» потратил 200 000 евро.
Топ-10 пилотов по ущербу от аварий в 2025 году (RacingNews365)
1. Габриэл Бортолето («Заубер») – 3,1 миллиона евро
2. Юки Цунода («Ред Булл») – 2,9
3. Ландо Норрис («Макларен») – 2,3
4. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 2,1
5. Джек Дуэн («Альпин») – 1,9
6. Шарль Леклер («Феррари») – 1,7
7. Оскар Пиастри («Макларен») – 1,6
8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 1,5
9. Франко Колапинто («Альпин») – 1,4
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 1,4
