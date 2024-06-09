Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2024

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Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Канады
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 194 очка
2. Шарль Леклер («Феррари») – 138
3. Ландо Норрис («Макларен») – 131
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 108
5. Серхио Перес («Ред Булл») – 107
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 81
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 69
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 55
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 41
10. Юки Цунода («РБ») – 19
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 17
12. Даниэль Риккардо («РБ») – 9
13. Оливер Бермэн («Феррари») – 6
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
15. Пьер Гасли («Альпин») – 3
16. Алекс Албон («Уильямс») – 2
17. Эстебан Окон («Альпин») – 2
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
20. Валттери Боттас («Заубер») – 0
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 301 очко
2. «Феррари» – 252
3. «Макларен» – 212
4. «Мерседес» – 124
5. «Астон Мартин» – 58
6. «РБ» – 28
7. «Хаас» – 7
8. «Альпин» – 5
9. «Уильямс» – 2
10. «Заубер» – 0
 

Гран-при Канады-2024. Ферстаппен выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, обе «Феррари» сошли

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7 комментариев
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Забываем Майами. Вот она лучшая гонка сезона
+3
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+3
Макларен подошёл ещё ближе) Молодцы!)
+2
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+2
Ожидание - отрыв в личном зачёте и кк от Ред Булл сокращается. Реальность - Максим и Ред Булл всё дальше отрываются.
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-1
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Убойная гонка 3-х команд.
Сегодня можно было выкинуть всех, кто финишировал ниже 5-го места. Все шоу делали только 1-я пятерка.
Где-то Алонсо затесался и Хаасы, не более.
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Узнаю старую добрую Феррари))))))
Перес легенда так он еще до 30 года будет в напарниках у Макса чем хуже тем лучше у него контракт
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