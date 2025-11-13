Перес завершил первый день тестов с «Кадиллаком»
Перес провел первый день тестов.
Пилот «Кадиллака» Серхио Перес завершил первый день тестов в составе американской команды.
В рамках подготовки к дебютному сезону в «Формуле-1» в «Кадиллаке» проводят тесты машин предыдущих лет. На тестах «Кадиллак» использует болид SF-23 2023 года команды «Феррари», которая является техническим партнером «Кадиллака».
По ходу первого из двух дней тестов, которые проходят в Имоле, Перес проехал в общей сложности 57 кругов – в том числе преодолев четыре отрезка по 13 кругов подряд каждый.
Перес проводит тесты полностью черной «Феррари»-2023 в Имоле
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
