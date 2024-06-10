Перес потеряет 3 позиции на старте Гран-при Испании
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес получил штраф после уик-энда, по ходу которого он не пробился во второй сегмент квалификации и сошел в гонке из-за аварии.
Переса наказали потерей трех позиций на старте Гран-при Испании после того, как гонщик продолжил ехать по трассе в болиде, который находился в небезопасном состоянии.
На Гран-при Канады Серхио врезался в барьеры в шестом повороте и сломал заднее антикрыло. «Ред Булл» попросил мексиканца доехать до боксов, чтобы избежать появления машины безопасности. В итоге Чеко проехал оставшуюся часть круга в «существенно поврежденном болиде, и поэтому потерял несколько карбоновых деталей по пути в боксы», подчеркнули стюарды.
Кроме того, команда оштрафована на 25 000 евро.
Судьи также наказали «РБ» денежным штрафом в 10 000 евро за то, что Юки Цунода опоздал на исполнение гимна Канады.
Инцидент между Джорджем Расселлом («Мерседес») и Оскаром Пиастри («Макларен»), когда соперники дошли до контакта в 13-м повороте, стюарды сочли гоночным.
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Теперь, когда конкуренты стали сильнее, а Ред Булл уже не доминирует как раньше, и этого нет.