Перес потеряет 3 позиции на старте Гран-при Испании

Пилот « » Серхио Перес получил штраф после уик-энда, по ходу которого он не пробился во второй сегмент квалификации и сошел в гонке из-за аварии.

Переса наказали потерей трех позиций на старте после того, как гонщик продолжил ехать по трассе в болиде, который находился в небезопасном состоянии.

На Гран-при Канады Серхио врезался в барьеры в шестом повороте и сломал заднее антикрыло. «Ред Булл» попросил мексиканца доехать до боксов, чтобы избежать появления машины безопасности. В итоге Чеко проехал оставшуюся часть круга в «существенно поврежденном болиде, и поэтому потерял несколько карбоновых деталей по пути в боксы», подчеркнули стюарды.

Кроме того, команда оштрафована на 25 000 евро.

Судьи также наказали «РБ» денежным штрафом в 10 000 евро за то, что опоздал на исполнение гимна Канады.

Инцидент между (« ») и Оскаром Пиастри («Макларен»), когда соперники дошли до контакта в 13-м повороте, стюарды сочли гоночным.

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