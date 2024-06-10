Перес потеряет 3 позиции на старте Гран-при Испании

Теги Гран-при Испании Гран-при Канады ФИА Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Джордж Расселл Юки Цунода Оскар Пиастри РБ Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес получил штраф после уик-энда, по ходу которого он не пробился во второй сегмент квалификации и сошел в гонке из-за аварии.

Переса наказали потерей трех позиций на старте Гран-при Испании после того, как гонщик продолжил ехать по трассе в болиде, который находился в небезопасном состоянии.

На Гран-при Канады Серхио врезался в барьеры в шестом повороте и сломал заднее антикрыло. «Ред Булл» попросил мексиканца доехать до боксов, чтобы избежать появления машины безопасности. В итоге Чеко проехал оставшуюся часть круга в «существенно поврежденном болиде, и поэтому потерял несколько карбоновых деталей по пути в боксы», подчеркнули стюарды.

Кроме того, команда оштрафована на 25 000 евро.

Судьи также наказали «РБ» денежным штрафом в 10 000 евро за то, что Юки Цунода опоздал на исполнение гимна Канады.

Инцидент между Джорджем РасселломМерседес») и Оскаром Пиастри («Макларен»), когда соперники дошли до контакта в 13-м повороте, стюарды сочли гоночным.

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Кристиан Хорнер о Пересе: «Нам нужно, чтобы очки зарабатывали оба болида»

13 комментариев
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С учётом того, как он плохо квалифицируется, есть вероятность начать с 20 места. Меняйте их уже с Цунодой до конца сезона, поглядим хоть на камикадзе на нормальной машине
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Блин теперь Перес в Барселоне не с 16 , а с 19 места стартует. Тяжелее будет победить
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Ничего страшного. Даже если Перес приедет последним или снова разобьёт машину, Хорнер по методичке ответит, что все хорошо, Перес хороший пилот и рано или поздно он будет в хорошей форме 😂😂
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Раньше проваливал квалификации,так хоть в гонке что-то показывал, прорывался.
Теперь, когда конкуренты стали сильнее, а Ред Булл уже не доминирует как раньше, и этого нет.
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а Сайнс ничего не потеряет в Испании? Всё таки Албону гонку испортил
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Перес реально под откос идет. Причем не его карьера. Она то продолжается, контракты подписываются.
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Ответ Багира!
В твиттер напиши Хорнеру, здесь ленту пачкать ни к чему)
ну так не пачкай
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Неужели мексы так много башляют, что РБ даже готов с КК распрощаться?
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эххх, жалко, теперь будет 4 стартовать после своего поула в Испании
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Легенда, начал сливать уикенд до его начала, а я говорил что продлевать его надо было после хотя бы нормального уикенда, а не когда он позорно сливает несколько этапов подряд, нормальным уикендом , для пилота его низкого для топ команды уровня, было бы какое нибудь 5 место и проход в ку3.
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Ответ petrovson
Раньше проваливал квалификации,так хоть в гонке что-то показывал, прорывался. Теперь, когда конкуренты стали сильнее, а Ред Булл уже не доминирует как раньше, и этого нет.
Зато кепки хорошо продаются
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Ответ Grigpar
Перес реально под откос идет. Причем не его карьера. Она то продолжается, контракты подписываются.
и не сказать, что он какой то бездарь. Всё таки и в Форс Индии выступал не плохо, и в совместном сезоне с Хульком побеждал его. Но вот в РБ, именно в этой части сезона, он уже 3 год проседает
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