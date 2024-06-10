«Альпин» отказалась от обещания вернуть Окону позицию за пропуск Гасли во время Гран-при Канады
В «Альпин» произошел внутренний инцидент по ходу Гран-при Канады.
К концу гонки в Канаде с пит-уолла «Альпин» поступил запрос Эстебану Окону пропустить Пьера Гасли в попытке атаковать шедшего впереди пилота «РБ» Даниэля Риккардо. Окон невольно согласился в обмен на условия с возвратом позиции в случае неудачи напарника. Гасли так и не смог пройти австралийца, однако команда не разрешила обратный размен.
В соцсетях опубликовали радиопереговоры по данному поводу.
Инженер: Эстебан, нам нужно пропустить Пьера, пожалуйста. [Нико] Хюлькенберг позади него в двух секундах.
Окон: По какой причине я должен его пропустить?
Инженер: Нам нужно попытаться атаковать Риккардо.
Окон: Ага, забудьте!
Инженер: Хорошо, это приказ. Осталось три круга до финиша.
Окон: Вы вернете потом позицию или нет?
Инженер: Я работаю над этим.
Окон: Ладно, я пропущу его. Понял.
(через некоторое время)
Инженер: Эстебан, машины не будут меняться позициями. Атакуй до финиша, пожалуйста.
Окон: Ага, здорово. Спасибо, здорово. Спасибо.
Инженер: Окей, радио все еще работает.
Окон: Да, приятель. Да-да, вы молодцы. Окей. Ага, окей. Без комментариев. Очень классно. Очень классно. Окей, приятель.
Инженер: Ладно, слушай. Мы все равно приехали десятыми. Мы все равно заработали очко, хорошо? Впереди еще долгий путь. Знаю, знаю, знаю, знаю, что это огорчает.
Окон: Я сделал то, что должен был, что важнее всего. Но вы, ребята, не сделали то, что должны были. Вот так.
Инженер: Я скажу так: мы финишировали на 10-м месте, а стартовали с конца решетки с мельчайшей надеждой добиться хоть чего-то. И в большой степени все получилось благодаря тому факту, что ты пилотировал очень хорошо и сохранял хладнокровие, сталкиваясь со сложными условиями. Так что ты должен быть доволен собой. Спасибо за это.
Окон: Спасибо. Я тоже рад работать с вами, парни, Дейв и Джош. Очень счастлив. Спасибо за поддержку.
Инженер: Прости, дружище, впереди длинный путь. Еще 15 гонок.
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