Фредерик Вассер: «Условия не помешали «Феррари», мы сами себе помешали»

«Феррари» может винить лишь себя в катастрофическом уик-энде, заявил Вассер.

Руководитель «Феррари» поделился мыслями после Гран-при Канады.

Скудерия сошла обоими болидами в гонке после неудачной квалификации. потерял шансы на очки из-за проблем с силовой установкой, попал в аварию.

«[Леклер] терял по восемь десятых из-за проблем с мотором на протяжении 10-15 кругов. В какой-то момент мы ожидали красных флагов, чтобы перезапустить цикл двигателя. Тем не менее, красные флаги не появились, и мы были вынуждены позвать машину в боксы и потерять круг. В тот момент его гонка была закончена.

Не уверен, что проблема напрямую связана с силовой установкой, скорее вопрос к работе с ней и контроле.

Что касается Карлоса, он стартовал не очень здорово, находился в середине пелотона и в какой-то момент дошел до контакта с и , повредив переднее крыло и днище. Сложный уик-энд.

Условия нам не помешали, мы сами себе помешали. Если говорить о моторе, это была техническая проблема – надо точно понять, почему она случилась. С Карлосом проблема заключалась в том, что он застрял в группе болидов в начале гонки, а потом была лишь одна сухая траектория.

Повреждения машины оказались слишком существенными, он потерял 20 пунктов прижимной силы – это примерно шесть-восемь десятых с круга. Трудно обгонять с такими повреждениями.

Главное, что нам не хватало скорости в субботу. Сегодня трудности были не в темпе, а в надежности. Думаю, Шарль смог бы оставаться в группе и показывать приличный темп без этой проблемы», – сказал Фредерик.

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