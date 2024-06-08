Перес дважды подряд не пробился во второй сегмент квалификации
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес провалил вторую квалификацию подряд.
Перес стал 16-м по итогам квалификации к Гран-при Канады и не пробился во второй сегмент. Ранее Серхио показал 18-е время в субботу в Монако, однако затем поднялся на 16-ю строчку из-за дисквалификации пилотов «Хааса» Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена.
После этапа в Монте-Карло «Ред Булл» объявил о продлении контракта с мексиканцем до конца 2026 года.
За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:
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upd:
там еще обе феррари походу были приглашены на вечеринку.