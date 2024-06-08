Перес дважды подряд не пробился во второй сегмент квалификации

Теги Гран-при Монако Гран-при Канады Ред Булл Нико Хюлькенберг Формула-1 Серхио Перес Кевин Магнуссен Хаас Авто

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес провалил вторую квалификацию подряд.

Перес стал 16-м по итогам квалификации к Гран-при Канады и не пробился во второй сегмент. Ранее Серхио показал 18-е время в субботу в Монако, однако затем поднялся на 16-ю строчку из-за дисквалификации пилотов «Хааса» Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена.

После этапа в Монте-Карло «Ред Булл» объявил о продлении контракта с мексиканцем до конца 2026 года.

За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:

Квала «Ф-1» в Канаде – рулетка. «Мерседес» ворвался в борьбу, «Ред Булл» отстает

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6 комментариев
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решил не терять время, чтоб пораньше уехать праздновать новый контракт?

upd:
там еще обе феррари походу были приглашены на вечеринку.
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И это на чемпионском болиде без технических проблем. Такие донные результаты можно в антирекорды формулы-1 записывать.
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Его уже сейчас надо высаживать, а они продляют. Самый суровый рентач :)
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+6
Ну что за мастер
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Контракты в Ф1 особо ничего не значат) даже если там прописана неустойка за досрочное расторжение (что вряд-ли), то РБ лучше ее выплатит, чем будет дальше терпеть этого рентача
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Настройки для Макса готовит? Постель ему греет? Вообще хз, как можно объяснить продление Переса, а ведь должна быть какая-то причина.
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