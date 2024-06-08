Перес дважды подряд не пробился во второй сегмент квалификации

Гонщик «Ред Булл» провалил вторую квалификацию подряд.

Перес стал 16-м по итогам квалификации к и не пробился во второй сегмент. Ранее Серхио показал 18-е время в субботу в , однако затем поднялся на 16-ю строчку из-за дисквалификации пилотов « » и .

После этапа в Монте-Карло «Ред Булл» объявил о продлении контракта с мексиканцем до конца 2026 года.

За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:

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