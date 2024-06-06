ФИА представила модель болида «Ф-1»-2026. Машины станут меньше и легче, переднее и заднее антикрылья будут подвижными

ФИА показала, как будет выглядеть машина «Формулы-1» 2026 года.

Кроме того, Федерация презентовала новый технический регламент.

Колесная база болидов уменьшится с 3600 до 3400 мм, ширина – с 2000 до 1900 мм, минимальная масса снизится на 30 кг – до 768 кг, прижимная сила снизится на 30 процентов, лобовое сопротивление – на 55 процентов.

18-дюймовые диски, введенные в 2022-м, останутся, но ширина передних колес уменьшится на 25 мм, задних – на 30 мм.

В 2026 году вместо DRS будет введена новая система активной аэродинамики с подвижными передним и задним антикрыльями, что приведет к повышению скорости в поворотах. Переднее антикрыло станет на 100 мм уже, надколесные крылья исчезнут.

Кроме того, болиды будут работать на полностью «зеленом» топливе, как сообщалось ранее. Доля гибридной составляющей возрастет до 50 процентов.

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Фото: сайт ФИА