ФИА представила модель болида «Ф-1»-2026. Машины станут меньше и легче, переднее и заднее антикрылья будут подвижными

Теги ФИА Формула-1 регламент Авто

ФИА показала, как будет выглядеть машина «Формулы-1» 2026 года.

Кроме того, Федерация презентовала новый технический регламент.

Колесная база болидов уменьшится с 3600 до 3400 мм, ширина – с 2000 до 1900 мм, минимальная масса снизится на 30 кг – до 768 кг, прижимная сила снизится на 30 процентов, лобовое сопротивление – на 55 процентов.

18-дюймовые диски, введенные в 2022-м, останутся, но ширина передних колес уменьшится на 25 мм, задних – на 30 мм.

В 2026 году вместо DRS будет введена новая система активной аэродинамики с подвижными передним и задним антикрыльями, что приведет к повышению скорости в поворотах. Переднее антикрыло станет на 100 мм уже, надколесные крылья исчезнут.

Кроме того, болиды будут работать на полностью «зеленом» топливе, как сообщалось ранее. Доля гибридной составляющей возрастет до 50 процентов.

Что не так с «Ф-1»? Как сделать гонки ярче и ценнее? Взгляд лучшего гоночного инженера современности

Фото: сайт ФИА

18 комментариев
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синий болид на синем фоне, гениально
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Ну это прототип, в реальности будет лучше
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Выглядит как Ф-2 на стероидах
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Ответ Иван Кравченко
Хотелось бы верить, что из-за меньших размеров будет больше борьбы как до 15 или 16 года (точно уже не помню)
Главное, что задали тренд, надеюсь и дальше продолжат уменьшать вес и размеры болида.
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Сразу видно людей, которые давно не смотрели Формулу-2 и не знают как там сейчас выглядят болиды :D

По существу - не урод и ладно. Главное как это повлияет на сами гонки, а не внешняя эстетика.
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Хотелось бы верить, что из-за меньших размеров будет больше борьбы как до 15 или 16 года (точно уже не помню)
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Как-то так себе, действительно на болид Ф2 похож ... Надеюсь в реальности всё будет иначе.
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ужас, реально болид ф-2, а еще колесные арки спереди убрали, кощунство
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верните дозаправки
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Нынешний дизайн заднего крыла идеален, зря убрали. И надколесные крылья тоже неплохо смотрелись, жаль. А в целом конечно ждем 2026, короткая база даст зрелищ
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быстрее бы тесты 26 года. Там уже можно будет понять всё
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Выглядит симпатичнее нынешнего.
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Пусть даже они будут на несколько секунд медленнее, главное, чтобы борьба бок о бок была возможна. На нынешних баржах даже перекрестить траекторию затруднительно.
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Ответ TOX
верните дозаправки
С текущим трендом на безопастность это нереально. Отрывающиеся шланги и горящие машины сейчас не продать
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Ответ kamburogly@gmail.com
Нынешний дизайн заднего крыла идеален, зря убрали. И надколесные крылья тоже неплохо смотрелись, жаль. А в целом конечно ждем 2026, короткая база даст зрелищ
Мне нравится, что Ф-1 начала думать что делать с DRS. Это очень искусственная мера и выглядит топорно с точки зрения не технического дизайна, а вообще, как правило в целом. Так что в этом плане, я бы не сказал, что нынешнее заднее крыло идеально.
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Ответ kamburogly@gmail.com
Нынешний дизайн заднего крыла идеален, зря убрали. И надколесные крылья тоже неплохо смотрелись, жаль. А в целом конечно ждем 2026, короткая база даст зрелищ
Для каждого свой идеал.
По мне - модель выглядит прилично.
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