Экс-инженер «Феррари» Маццола: «Хэмилтон не нашел в команде того уровня технической экспертизы, которая была в «Мерседесе»

Экс-инженер «Феррари» Маццола назвал причины проблем Хэмилтона.

Бывший инженер «Феррари» Луиджи Маццола поделился мнением об источниках проблем, с которыми Льюис Хэмилтон столкнулся в Скудерии.

В свой первый сезон в «Феррари» Хэмилтону пока ни разу не удалось попасть на подиум. В данный момент Льюис занимает 6-е место в общем зачете, отставая от своего напарника Шарля Леклера на 66 очков.

«Ты переходишь в команду в статусе суперзвезды, многократного чемпиона «Формулы-1», с окружающими тебя колоссальными ожиданиями – и полагаешь, что окажешься за рулем болида, по скорости как минимум не уступающему машине «Феррари» 2024 года, которая в концовке сезона набрала больше всех очков.

И вместо этого он обнаружил себя за рулем болида, которым очень трудно управлять, к которому сложно подобрать оптимальные настройки, которому требуются иные методы работы.

Хэмилтон пытался использовать свой опыт, чтобы изменить определенные привычки. Но если ты уступаешь в скорости, тебе становится трудно быть для других ориентиром в работе.

А также, на мой взгляд, Хэмилтон не нашел в «Феррари» того уровня технической экспертизы, которая была в «Мерседесе» – он понял, что команде не хватает нескольких технических специалистов на ведущих постах. Так что вполне естественно, что в такой ситуации он несколько утратил энтузиазм и уверенность в себе», – рассказал Маццола.

