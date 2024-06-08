Руководитель «Хааса»: «Я всерьез рассматриваю Окона. Он победитель Гран-при с опытом, но все еще очень молод»

В «Хаасе» подтвердили интерес к Окону.

Руководитель « » Аяо Комацу сообщил, что , покидающий «Альпин» в конце сезона, является одним из ключевых претендентов на место в американской команде.

«У него большой опыт, он победитель гонки, финишировал на подиуме, завоевал много очков, работал с разными командами. Опыт – это то, что нам нужно. В то же время ему 27 лет, он все еще очень молод. Я считаю, он очень целеустремленный.

Я общаюсь с несколькими пилотами, выступающими в «Ф-1», с опытными ребятами, а также с некоторыми молодыми гонщиками «Ф-1».

Безусловно, он один из тех, кого я рассматриваю всерьез. Безусловно, мы за ним следим», – отметил менеджер.

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