«Формула Е» ведет переговоры с «Феррари»

В «Формуле Е» надеются на приход « » в чемпионат.

Официальный представитель гоночной серии подтвердил факт переговоров между сторонами и возможность прихода «Феррари» в «Формулу Е» в качестве производителя с собственной заводской командой.

Ранее возможность прихода «Феррари» в чемпионат упоминал исполнительный директор серии Джеф Доддс.

«На данном этапе мы не может сообщить ничего конкретного, но я могу сказать, что между сторонами происходили контакты и обсуждения ситуации. В случае с абсолютно любым производителем на выполнение всех обязательств в подобных переговорах требуется целая вечность. Так что этот вопрос будет решаться долго», – заявил представитель «Формулы Е».

В свою очередь в пресс-службе «Феррари» в ответ на соответствующий запрос журналистов ответили, что на данный момент гоночное подразделение больше сосредоточено на проектах в «Формуле-1», гонках на выносливость, а также парусном спорте:

«На данный момент внимание компании сосредоточено на «Формуле-1» и гонках на выносливость. А также недавно было анонсировано участие «Феррари» в гонках, в которых раньше наша компания еще не выступала».

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