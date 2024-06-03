MotoGP. Хорхе Мартин подписал контракт с «Априлией»
Хорхе Мартин в MotoGP продолжит карьеру в «Априлии»
Ранее стало известно, что в «Дукати» отказались от договоренности с Мартином и сделали выбор в пользу Марка Маркеса, пригласив многократного чемпиона в заводскую команду.
Мартин в свою очередь имел на руках несколько предложений от других команд.
И теперь стало известно о том, что Мартин принял решение о продолжении карьеры в команде «Априлия».
В составе «Априлии» Хорхе Мартин заменит Алеша Эспаргаро, который ранее сообщил о завершении карьеры по окончании сезона-2024.
MotoGP. Марк Маркес в 2025 году продолжит карьеру в заводской команде «Дукати» (Autosport)
Однако удивительно не то, что Мартин переходит в Априлию (это после ухода Алейша было вполне вероятно), а то что Априлия объявляет переход первой, в то время как в Дукати молчат о напарнике Баньяи в следующем году. Выглядит так, что это Априлия решает кого брать, а Дукати остаётся выбирать из оставшегося.