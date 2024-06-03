MotoGP. Хорхе Мартин подписал контракт с «Априлией»

в MotoGP продолжит карьеру в «Априлии»

Ранее стало известно, что в «Дукати» отказались от договоренности с Мартином и сделали выбор в пользу , пригласив многократного чемпиона в заводскую команду.

Мартин в свою очередь имел на руках несколько предложений от других команд.

И теперь стало известно о том, что Мартин принял решение о продолжении карьеры в команде « ».

В составе «Априлии» Хорхе Мартин заменит , который ранее сообщил о завершении карьеры по окончании сезона-2024.

MotoGP. Марк Маркес в 2025 году продолжит карьеру в заводской команде «Дукати» (Autosport)