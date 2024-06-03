MotoGP. Хорхе Мартин подписал контракт с «Априлией»

Теги Априлия Дукати чемпионат мира MotoGP Алеш Эспаргаро Марк Маркес Хорхе Мартин Авто

Хорхе Мартин в MotoGP продолжит карьеру в «Априлии»

Ранее стало известно, что в «Дукати» отказались от договоренности с Мартином и сделали выбор в пользу Марка Маркеса, пригласив многократного чемпиона в заводскую команду.

Мартин в свою очередь имел на руках несколько предложений от других команд.

И теперь стало известно о том, что Мартин принял решение о продолжении карьеры в команде «Априлия».

В составе «Априлии» Хорхе Мартин заменит Алеша Эспаргаро, который ранее сообщил о завершении карьеры по окончании сезона-2024.

MotoGP. Марк Маркес в 2025 году продолжит карьеру в заводской команде «Дукати» (Autosport)

5 комментариев
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Бомбасси!
Однако удивительно не то, что Мартин переходит в Априлию (это после ухода Алейша было вполне вероятно), а то что Априлия объявляет переход первой, в то время как в Дукати молчат о напарнике Баньяи в следующем году. Выглядит так, что это Априлия решает кого брать, а Дукати остаётся выбирать из оставшегося.
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Дукати удивляет. Мартин уже давно доказал, что быстр и выжимает максимум из итальянского мотоцикла.
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Ну чтож Маркес провел мастерски финт с отказом прамаку, и заставил выбирать дукати, хотя этот переход решил бы для дукати многие проблемы, и даже для Маркеса был выгоден, не пришлось бы отказываться от кучи своих личных спонсоров, казалось это идеальное решение, но не судьба, будет интересно как Мартин будет ездить на априлья, ну а теперь начнутся остальные движения , останется ли прамак с дукати и кто будет 2 пилотом, может без Маркеса грезини придется идти в Ямаху, короче движухи будет много .
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Да ладно?! Спорно со всех сторон, на мой взгляд, ну посмотрим к чему это приведет. Маркес в дукати получается?)
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Ответ Last Light
Да ладно?! Спорно со всех сторон, на мой взгляд, ну посмотрим к чему это приведет. Маркес в дукати получается?)
Ну почему, для априлья это в плюс, для зрелищности чемпионата минус наверное. Дукати как будто не хотела брать Мартина , хотя лидерством в чемпионате он их заставил себя рассматривать, но в итоге нет. Пишут Мартин вчера вечером позвонил, и сегодня все быстро и подписали, хотя пару дней назад расклад был другой.
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