  • Гран-при Аргентины хотят вернуть в календарь «Формулы-1» в 2028 году (Джо Сейвард)
2

Гран-при Аргентины может вернуться в календарь «Ф-1».

Известный британский журналист Джо Сейвард рассказал о том, что в Аргентине активно ведут переговоры о возвращении Гран-при в календарь «Формулы-1».

Гонку планируют проводить на автодроме имени Хуана Оскара Галвеса в Буэнос-Айресе. В ближайшее время на автодроме начнутся работы по полномасштабной реконструкции в рамках подготовки к проведению Гран-при MotoGP с 2027 года.

«Продление контракта Колапинто с «Альпин» всколыхнуло разговоры о возможном возвращении Гран-при Аргентины в календарь «Формулы-1» в 2028 году. И тут стоит отметить, что власти Буэнос-Айреса уже разработали план и обязались вложить $110 млн в автодром имени Хуана Оскара Галвеса (на котором проходил Гран-при Аргентины до 1998 года). Там идет работа, чтобы автодром мог принять у себя Гран-при Аргентины MotoGP в 2027 году.

При этом у MotoGP и «Формулы-1» теперь одни и те же владельцы, и уже имели место обсуждения, что после завершения процесса модернизации, автодром и трассу можно будет еще немного улучшить, чтобы она соответствовала параметрам, необходимым для проведения гонки «Формулы-1».

Автодром будет закрыт на реконструкцию в конце ноября, после чего начнутся работы, включающие снос и перестройку зданий боксов и объектов инфраструктуры. Следить за ходом работ будет Герман Тильке. И еще одна идея «Формулы-1» состоит в том, что Гран-при Аргентины можно будет проводить в паре с Гран-при Сан-Паулу, экономя значительные средства на логистике», – рассказал Сейвард.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: блог Джо Сейварда
