  • Норрису достаточно стать вторым во всех оставшихся гонках, чтобы завоевать титул
5

Норрису достаточно стать вторым во всех оставшихся гонках, чтобы завоевать титул

Пилот «Макларена» Ландо Норрис может гарантировать себе титул в 2025 году без единой победы в заключительных заездах сезона.

На счету лидера чемпионата 390 очков, его напарник Оскар Пиастри набрал 366, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен – 341.

Спортсменам осталось провести три основные гонки и один спринт.

Британца устроят вторые места во всех оставшихся заездах вне зависимости от результатов соперников – в таком случае Норрис наберет 451 очко. Если Пиастри выиграет все гонки и спринт, на его счету окажется 449 баллов.

Ландо не может стать чемпионом на Гран-при Лас-Вегаса (утром 23 ноября по московскому времени), однако имеет шанс сделать это уже 29 ноября, в спринте перед Гран-при Катара, в случае провалов Пиастри. Заключительная гонка сезона пройдет 7 декабря в Абу-Даби.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2025

Опубликовал: Михаил Ширяев
