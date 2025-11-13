Норрису достаточно стать вторым во всех оставшихся гонках, чтобы завоевать титул

Пилот «Макларена » Ландо Норрис может гарантировать себе титул в 2025 году без единой победы в заключительных заездах сезона.

На счету лидера чемпионата 390 очков, его напарник Оскар Пиастри набрал 366, гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен – 341.

Спортсменам осталось провести три основные гонки и один спринт.

Британца устроят вторые места во всех оставшихся заездах вне зависимости от результатов соперников – в таком случае Норрис наберет 451 очко. Если Пиастри выиграет все гонки и спринт, на его счету окажется 449 баллов.

Ландо не может стать чемпионом на Гран-при Лас-Вегаса (утром 23 ноября по московскому времени), однако имеет шанс сделать это уже 29 ноября, в спринте перед Гран-при Катара, в случае провалов Пиастри. Заключительная гонка сезона пройдет 7 декабря в Абу-Даби.

