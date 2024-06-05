MotoGP. В «Дукати» официально объявили о переходе Марка Маркеса в 2025 году

Теги Априлия Дукати чемпионат мира MotoGP Марк Маркес Франческо Баньяя Хорхе Мартин Авто

«Дукати» объявила о подписании контракта с Марком Маркесом в MotoGP.

Как сообщалось ранее, ради Маркеса «Дукати» пришлось отказаться от договоренности с Хорхе Мартином, который уже объявил, что продолжит карьеру в «Априлии».

Контракт Маркеса с «Дукати», который начнет действовать со следующего сезона, рассчитан на два года. Напарником испанца по команде будет Франческо Баньяя.

MotoGP. Марк Маркес в 2025 году продолжит карьеру в заводской команде «Дукати» (Autosport)

2 комментария
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Ожидаемо, с учетом последних новостей. Но не ожидал, что сразу на 2 года, думал, будет что-то типа 1+1. Очень интересно будет посмотреть на противостояние двух очень сильных гонщиков. Лично я не списываю Баньяю со счетов, он очень сильный гонщик, хотя и не стабильный. Маркес также очень силён и опытен, но не совсем ясно, как на нем отразились прошлые травмы + может возраст, хотя это спорно. Реально интересно будет посмотреть!
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Уау 👏🏼👏🏼👏🏼
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