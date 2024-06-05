MotoGP. В «Дукати» официально объявили о переходе Марка Маркеса в 2025 году
«Дукати» объявила о подписании контракта с Марком Маркесом в MotoGP.
Как сообщалось ранее, ради Маркеса «Дукати» пришлось отказаться от договоренности с Хорхе Мартином, который уже объявил, что продолжит карьеру в «Априлии».
Контракт Маркеса с «Дукати», который начнет действовать со следующего сезона, рассчитан на два года. Напарником испанца по команде будет Франческо Баньяя.
MotoGP. Марк Маркес в 2025 году продолжит карьеру в заводской команде «Дукати» (Autosport)