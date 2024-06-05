MotoGP. В «Дукати» официально объявили о переходе Марка Маркеса в 2025 году

«Дукати» объявила о подписании контракта с в MotoGP.

Как сообщалось ранее, ради Маркеса «Дукати» пришлось отказаться от договоренности с , который уже объявил, что продолжит карьеру в «Априлии».

Контракт Маркеса с «Дукати», который начнет действовать со следующего сезона, рассчитан на два года. Напарником испанца по команде будет .

MotoGP. Марк Маркес в 2025 году продолжит карьеру в заводской команде «Дукати» (Autosport)