Ланс Стролл: «Я побеждаю Алонсо в последние уик-энды, счет в квалификациях 4:4»

Теги Гран-при Канады Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Стролл напомнил критикам о победах над Алонсо.

Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл отреагировал на негативные высказывания, заявив, что выступал сильнее Фернандо Алонсо в последние уик-энды.

У канадца равный квалификационный счет с титулованным напарником в 2024 году, однако из-за неудач на старте сезона Ланс набрал втрое меньше очков – 11 против 33.

«Он двукратный чемпион мира, и его воспринимают как топ-гонщика «Формулы-1», а счет в квалификациях 4:4. Очки немного обманчивы, ведь порой у кого-то может сломаться мотор, в итоге в конце сезона будет разница по баллам.

Я считаю, что сильно провел последние несколько уик-эндов. Можно посмотреть на темп прямо сейчас, на скорость – как я сказал, в квалификациях счет 4:4. Люди говорят, что он невероятно хорош, а я побеждаю его в последние уик-энды, так что воспринимайте это, как хотите», – заявил Стролл.

Ланс также поделился ожиданиями от домашнего Гран-при Канады:

«Тяжелый год, конечно. Если рассуждать реалистично, не думаю, что мы в том положении [чтобы бороться за подиум]. В прошлом сезоне это было так, безусловно, машина была по-настоящему быстрой.

Если мы заработаем очки, то, думаю, это будет хороший уик-энд».

Педро де ла Роса: «Стролл быстрее Алонсо в каких-то поворотах. Вопрос времени, когда мы увидим вспышку таланта Ланса»

Экскурсия по «Ф-1» в Канаде с комментариями местного пилота: что за город, как там смотрят гонку и развлекают

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Только начал немного прибавлять, а говорит так, будто в одну калитку выигрывает у Алонсо уже несколько сезонов
+4
0
+4
Молодец Лэнс. Красиво рассказывает. В том же Монако так сильно выступил, что при помощи напарника который создал ему задел на бесплатный пит-стоп, умудрился ударить рельс, получил прокол и гарантированно остался без очков. А так да, выступает очень сильно....
+4
0
+4
Чёта Сюрстроллинг прям расхрабрился.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий