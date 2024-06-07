Ланс Стролл: «Я побеждаю Алонсо в последние уик-энды, счет в квалификациях 4:4»

Стролл напомнил критикам о победах над Алонсо.

Гонщик « » отреагировал на негативные высказывания, заявив, что выступал сильнее в последние уик-энды.

У канадца равный квалификационный счет с титулованным напарником в 2024 году, однако из-за неудач на старте сезона Ланс набрал втрое меньше очков – 11 против 33.

«Он двукратный чемпион мира, и его воспринимают как топ-гонщика «Формулы-1», а счет в квалификациях 4:4. Очки немного обманчивы, ведь порой у кого-то может сломаться мотор, в итоге в конце сезона будет разница по баллам.

Я считаю, что сильно провел последние несколько уик-эндов. Можно посмотреть на темп прямо сейчас, на скорость – как я сказал, в квалификациях счет 4:4. Люди говорят, что он невероятно хорош, а я побеждаю его в последние уик-энды, так что воспринимайте это, как хотите», – заявил Стролл.

Ланс также поделился ожиданиями от домашнего :

«Тяжелый год, конечно. Если рассуждать реалистично, не думаю, что мы в том положении [чтобы бороться за подиум]. В прошлом сезоне это было так, безусловно, машина была по-настоящему быстрой.

Если мы заработаем очки, то, думаю, это будет хороший уик-энд».

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