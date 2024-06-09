Два лучших пилота квалификации «Ф-1» показали одно и то же время впервые с 1997-го

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Канады Феррари Ред Булл Уильямс Гран-при Европы Жак Вильнев Хайнц-Харальд Френтцен Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Судьбу поула впервые с 1997 года решила очередность кругов.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл проехал круг в квалификации к Гран-при Канады за 1.12,000 и завоевал поул-позицию. Его соперник из «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал то же время, но сделал это позже и стал вторым.

В последний раз лучшие гонщики квалификации показывали одинаковое время вплоть до тысячных на Гран-при Европы – решающем этапе в борьбе за титул 1997 года. Тогда за 1.21,072 круг проехали сразу три спортсмена – пилоты «Уильямса» Жак Вильнев и Хайнц-Харальд Френтцен, которые стали первым и третьим по итогам сессии, а также Михаэль Шумахер из «Феррари», занявший второе место.

Гран-при Канады-2024. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен показал то же время, Норрис – 3-й

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