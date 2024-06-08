Бермэн подписал контракт с «Хаасом» и заработает менее $380 000 в 2025-м (Daily Mail)

Теги возможные переходы Феррари Формула-1 Формула-2 Хаас Гран-при Саудовской Аравии Оливер Бермэн Авто

Бермэн оформил сделку с «Хаасом», сообщает Daily Mail.

Пилот «Формулы-2» Оливер Бермэн, дебютировавший за «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии, в 2025 году станет пилотом «Хааса». По информации таблоида, 19-летний британец тайно подписал контракт, объявить о котором должны в ближайшие недели.

Зарплата Оливера в первый сезон составит от 250 до 300 тысяч фунтов (примерно 315 – 380 тысяч долларов).

В 2026 году заработок может удвоиться, если Бермэн сохранит место в команде.

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1 комментарий
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Молодец, надеюсь, Лоусон и Антонелли тоже будут боевыми пилотами. Некоторые ребята откровенно засиделись и не тянут уровень.
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