Бермэн подписал контракт с «Хаасом» и заработает менее $380 000 в 2025-м (Daily Mail)

Бермэн оформил сделку с «Хаасом», сообщает Daily Mail.

Пилот «Формулы-2» , дебютировавший за « » на , в 2025 году станет пилотом « ». По информации таблоида, 19-летний британец тайно подписал контракт, объявить о котором должны в ближайшие недели.

Зарплата Оливера в первый сезон составит от 250 до 300 тысяч фунтов (примерно 315 – 380 тысяч долларов).

В 2026 году заработок может удвоиться, если Бермэн сохранит место в команде.

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