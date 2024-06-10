Ландо Норрис: «Мы должны были сегодня победить – все очень просто»

Норрис заявил, что «Макларен» мог победить в Канаде .

По мнению пилота « », он вполне мог успеть заехать на пит-стоп во время первого появления машины безопасности – но допустил ошибку.

«Мы должны были сегодня победить – но мы не справились. Это разочаровывает. У нас был темп – возможно, его не было только в конце в сухих условиях. Оказалось, что это не так уж важно. Мы должны были сегодня победить – все очень просто.

Как команда мы недостаточно хорошо справились со своей работой, не заехав на пит-стоп, когда следовало, чтобы не застрять за машиной безопасности. Не думаю, что дело было в удаче или неудаче.

Мне не кажется, что тут та же самая ситуация, что и в Майами. Просто мы невовремя заехали на пит-стоп. Это наша с командой проблема – мы обсудим это позже.

Думаю, мы находимся уже на таком уровне, когда мы недовольны вторым местом. Цель – победить, и мы не сделали этого. Дело было не во времени появления первой машины безопасности: у меня было достаточно времени, чтобы заехать в боксы – и мы этого не сделали», – заявил Норрис.

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