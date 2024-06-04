«Ред Булл» объявил о контракте с Пересом до конца 2026 года
Серхио Перес продолжит выступать за «Ред Булл».
Чемпионы «Формулы-1» подтвердили, что пилот заключил двухлетнюю сделку и останется в команде как минимум до конца 2026 года.
34-летний мексиканец гоняется в паре с Максом Ферстаппеном с сезона-2021. В прошлом году Чеко впервые в карьере стал вице-чемпионом, в нынешнем чемпионате занимает пятую строчку.
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Позор(
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