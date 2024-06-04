«Ред Булл» объявил о контракте с Пересом до конца 2026 года

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Серхио Перес продолжит выступать за «Ред Булл».

Чемпионы «Формулы-1» подтвердили, что пилот заключил двухлетнюю сделку и останется в команде как минимум до конца 2026 года.

34-летний мексиканец гоняется в паре с Максом Ферстаппеном с сезона-2021. В прошлом году Чеко впервые в карьере стал вице-чемпионом, в нынешнем чемпионате занимает пятую строчку. 

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18 комментариев
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Рукалицо))
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Я не знаю что сказать это просто полный *****ц))))))))
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Ну и д…
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Может выйти боком при более серьезной борьбе, непонятное решение. Может, в команде знают что-то, чего не знаем мы.
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Всё для Макса - Всё для Победы !
Позор(
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Позор
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Это самая позорная тима в истории, если мы говорим о борьбе напарников.
Пока дед перископ со свое миссией прояснения напарникам примы их места по шконкой не свалит на пенсию, так и будет продолжаться
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Как его вообще продлили? Так еще и на 2 года🫣
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Мдааа, хочется, чтобы теперь быки потеряли КК в этом или хотя бы в след году, при всем моем хорошем отношении к ним. Видимо, мексиканские спонсоры взяли свое
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Квят отказался?
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Держат на коротком поводке как и Боттаса?
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Ну Флорентино красавчик! и Мбаппе подписал, и в гоночки заявился! Хала Мадрид !
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После последних футбольных громких новостей долго не мог понять зачем Ред Булу Флорентино Перес...
Решение мне не нравится бтв
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Перес после подписания Мбаппе решил, что можно и на болиде покататься пару лет)
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Затягивать не стали - всё к этому и шло.
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Ответ hypnotoad94
Может выйти боком при более серьезной борьбе, непонятное решение. Может, в команде знают что-то, чего не знаем мы.
Если только Макс уходит,как вариант
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