Даниэль Риккардо: «Вильнев всегда несет ##### – думаю, он ударился головой слишком много раз. Все эти люди могут выкусить»

Риккардо грубо ответил на жесткие высказывания Вильнева.

Перед квалификацией к Гран-при Канады чемпион мира 1997 года Жак Вильнев задался вопросом, почему пилот « » еще в «Формуле-1».

Даниэль показал пятое время по итогам сессии и поделился мыслями о Жаке.

«Я слышал, что он нес #####. Но он всегда это делает. Думаю, он ударился головой слишком много раз. Не знаю, может, он играет в хоккей или что-то еще.

Не буду выделять ему время, но все эти люди могут выкусить. Я хочу сказать больше, но надо оставить его позади», – заявил австралиец.

Риккардо также пояснил, как ему удалось показать необычно высокий результат:

«Когда мы выехали вчера, я просто чувствовал уверенность, ощущения в болиде были хорошими. Я мог пилотировать чуть более агрессивно, и казалось, что все получается.

В этом году мне сложно нащупать идеальное состояние. Когда я оглядываюсь назад на десять лет [когда одержал победу в Монреале], это давалось, можно сказать, само собой.

После Монако я пытался понять: «Может, есть какие-то еще вещи [помимо настроек болида], которые влияют на выступления? Может, я не чувствую себя полным энергии на старте уик-энда, нет нужных ощущений?»

У меня была своего рода самотерапия после Монако: я просто сел и рассмотрел то, что делаю вне трассы – может, я выделяю слишком много времени людям и к дню гонки уже немного сдуваюсь.

Как я уже говорил, я знаю, что во мне это есть. Мы всегда пытались заниматься тонкой настройкой машины, но в глубине души я знаю, что способен это сделать. Просто надо сделать так, чтобы я находился в идеальном состоянии, и подобное будет случаться чаще».

Жак Вильнев: «Почему Риккардо все еще в «Ф-1»? Иди домой, если у тебя не получается»

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