Зак Браун набил тату в честь победы Норриса
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун отметил первую победу в карьере Ландо Норриса татуировкой.
Норрис стал сильнейшим по итогам Гран-при Майами. Босс набил тату с конфигурацией трассы и датой.
Ранее Зак сделал татуировку в честь победы Даниэля Риккардо в Монце в 2021 году. Успехи в Италии и США стали для британской команды первыми после сезона-2012.
«Да, я снова это сделал! Еще одно тату, на этот раз в честь нашей победы в Майами и первой победы Ландо в «Ф-1».
Должен признаться, было так же больно, как в первый раз. К счастью, Ландо был рядом, чтобы предоставить мне всю поддержку, в которой я не нуждался!» – написал Зак.
Зак Браун сделал татуировку в честь победы Риккардо и дубля «Макларена» в Монце
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Фото: соцсети Зака Брауна