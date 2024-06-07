Зак Браун набил тату в честь победы Норриса

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун отметил первую победу в карьере татуировкой.

Норрис стал сильнейшим по итогам . Босс набил тату с конфигурацией трассы и датой.

Ранее Зак сделал татуировку в честь победы в Монце в 2021 году. Успехи в и США стали для британской команды первыми после сезона-2012.

«Да, я снова это сделал! Еще одно тату, на этот раз в честь нашей победы в Майами и первой победы Ландо в «Ф-1».

Должен признаться, было так же больно, как в первый раз. К счастью, Ландо был рядом, чтобы предоставить мне всю поддержку, в которой я не нуждался!» – написал Зак.

Зак Браун сделал татуировку в честь победы Риккардо и дубля «Макларена» в Монце

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Фото: соцсети Зака Брауна