Индикар. Пауэр выиграл гонку впервые за 2 года и возглавил чемпионат

Пилот « » Уилл Пауэр выиграл гонку « » на трассе «Роуд Америка».

Успех стал для 43-летнего ветерана первым с июня 2022 года. Пауэр прервал серию из 34 гонок без побед.

Второе и третье места заняли напарники Уилла по команде и Скотт Маклоклин.

Двукратный и действующий чемпион Алекс Палоу из «Чип Гэнасси» финишировал четвертым и потерял лидерство в личном зачете.

На первую строчку в чемпионате вышел Пауэр с 236 очками. Палоу набрал 231 балл, его напарник – 225, Пато О’Уорд («Эрроу Макларен») – 184, Кайл Кирквуд (« ») – 179.

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