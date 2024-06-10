Индикар. Пауэр выиграл гонку впервые за 2 года и возглавил чемпионат

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Пилот «Пенске» Уилл Пауэр выиграл гонку «Индикара» на трассе «Роуд Америка».

Успех стал для 43-летнего ветерана первым с июня 2022 года. Пауэр прервал серию из 34 гонок без побед.

Второе и третье места заняли напарники Уилла по команде Джозеф Ньюгарден и Скотт Маклоклин.

Двукратный и действующий чемпион Алекс Палоу из «Чип Гэнасси» финишировал четвертым и потерял лидерство в личном зачете.

На первую строчку в чемпионате вышел Пауэр с 236 очками. Палоу набрал 231 балл, его напарник Скотт Диксон – 225, Пато О’Уорд («Эрроу Макларен») – 184, Кайл Кирквуд («Андретти») – 179.

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