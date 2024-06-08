Команда «РБ» объявила о продлении контракта с Цунодой до конца 2025 года
Цунода продолжит выступать за «РБ» в течение еще полутора лет.
В «РБ» объявили о продлении контракта с Юки Цунодой – соглашение теперь будет рассчитано до конца сезона-2025.
Считалось, что Цунода надеялся на повышение до основного состава «Ред Булл», а также публично озвучивал планы по рассмотрению возможностей перехода в другие команды «Формулы-1».
Тем не менее, в итоге пилот «РБ» согласился на продление соглашения с младшей командой на один сезон.
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