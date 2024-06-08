Команда «РБ» объявила о продлении контракта с Цунодой до конца 2025 года

Теги переходы Формула-1 Юки Цунода РБ Авто

Цунода продолжит выступать за «РБ» в течение еще полутора лет.

В «РБ» объявили о продлении контракта с Юки Цунодой – соглашение теперь будет рассчитано до конца сезона-2025.

Считалось, что Цунода надеялся на повышение до основного состава «Ред Булл», а также публично озвучивал планы по рассмотрению возможностей перехода в другие команды «Формулы-1».

Тем не менее, в итоге пилот «РБ» согласился на продление соглашения с младшей командой на один сезон.

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3 комментария
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Хорошие новости, надеюсь рика заменят на лоусона
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Плохо для мальца, на мой взгляд. Все в основном подписывают до конца 26, значит могут высадить из РБ, а свободных мест может и не быть…
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Ответ ivan_belov
Плохо для мальца, на мой взгляд. Все в основном подписывают до конца 26, значит могут высадить из РБ, а свободных мест может и не быть…
Кто сказал конец, если жив малец
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