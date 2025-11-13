Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Хэмилтон буквально тонет в жалости к себе»

Даннер проанализировал самокритику и настрой Хэмилтона.

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер высказался о неудачах Льюиса Хэмилтона из «Феррари» и отношении британца к ошибкам.

«Хэмилтон буквально тонет в жалости к себе из-за того, насколько все у него плохо. Значительная доля проблем вызвана им самим. [Инцидент на первом круге Гран-при Сан-Паулу –] очень плохой маневр. Это его вина.

Такие ошибки, когда он игнорирует желтые флаги или просто допускает ляпы, безусловно, на совести Хэмилтона. Дело не просто в том, что «мир против меня, и все ужасно». Нет: умение взять на себя ответственность, как это ни было тяжело для чемпиона калибра Хэмилтона, является необходимым шагом.

Надо просто продолжать работу и двигаться дальше. Скорость у него точно есть», – отметил эксперт в интервью Sport.de.

