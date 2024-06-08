ФИА готова доработать регламент-2026. Команды «Ф-1» обеспокоены характеристиками болидов

ФИА открыта к изменениям технического регламента «Ф-1» 2026 года.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис сообщил, что Федерация прислушается к командам «Формулы-1», которые высказали опасения после презентации регламента по шасси на сезон-2026.

В частности, боссы указывали на недостаточную прижимную силу машин. Предварительные симуляции показывают, что болиды «Ф-1» могут оказаться медленнее «Ф-2» в поворотах. Как заявил руководитель « » , болиды «недостаточно быстрые в поворотах и слишком быстрые на прямых».

Кроме того, команды обеспокоены, что в правилах будет слишком много ограничений.

Регламент обсудят на Всемирном совете ФИА на следующей неделе и, вероятно, ратифицируют 28 июня. Тем не менее, Федерация готова доработать документ.

«Это не конечная версия, и есть довольно много вещей, которые нам нужно обнаружить и обсудить с командами. Мы в равной степени знаем о некоторых опасениях по поводу прижимной силы или скорости на прямых, и подобное мы рассматриваем как необходимые доработки.

Так что между, скажем, концом месяца, когда регламент, надеюсь, опубликуют, и началом 2025 года, когда команды смогут начать разработку аэродинамики, потому что раньше стартовать нельзя, мы ожидаем приличное количество дополнительной работы в полном контакте с командами, ФОМ и всеми остальными.

Хочется думать, это приведет к некоторым доработкам, которые получит Всемирный совет – возможно, чуть позже по ходу года – и, надеюсь, одобрит.

На мой взгляд, опасения точны, потому что люди смотрят на то, как правила выглядят на бумаге сейчас, и комментируют на основе того, что видят.

Я вообще не беспокоюсь по поводу проблем, которые поднимают люди, но, безусловно, ожидаются некоторые шаги вперед в плане производительности. Именно поэтому планка изначально была поставлена достаточно низко – можно выстраиваться на этой основе в сотрудничестве с командами. Увеличить прижимную силу этих машин на самом деле довольно просто.

Так что я понимаю комментарии, но, считаю, вряд ли стоит опасаться того, что болиды не окажутся быстрее «Ф-2» или что-то в таком духе. Полагаю, в финальной версии такие вопросы будут решены на 100 процентов», – объяснил Томбасис.

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