Жак Вильнев: «Почему Риккардо все еще в «Ф-1»? Иди домой, если у тебя не получается»
Вильнев уверен, что Риккардо не место в «Ф-1».
Чемпион «Формулы-1» 1997 Жак Вильнев жестко высказался о пилоте «РБ» Даниэле Риккардо, который, по мнению канадца, не должен выступать в премьер-классе.
«Почему он все еще в «Ф-1»? Почему? Мы слышим одно и то же на протяжении последних четырех-пяти лет: «Мы должны сделать машину лучше для него». Для него.
Извините, прошло уже пять лет в таком духе. Нет, это «Ф-1». Может, такие усилия стоит приложить ради Льюиса Хэмилтона, который выиграл множество титулов, но не ради парня, у которого не получается. Если у тебя не получается, иди домой, а кто-то другой займет твое место.
Так всегда было в гонках. Это вершина автоспорта, нет смысла продолжать работу и продолжать искать оправдания.
В первые сезоны он выигрывал у Феттеля, который был выгоревшим и пытался придумать какие-то вещи, чтобы заставить болид ехать за победами, что портило его уик-энды. Потом он полсезона обыгрывал Ферстаппена, когда Ферстаппену было 18 лет, он только начинал. Вот и все, после этого он никого не побеждал.
Я считаю, в «Ф-1» его скорее держит имидж, чем реальные результаты», – заключил Вильнев.
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И уж точно не Жаку заявлять подобное, учитывая что самого в конце карьеры несколько раз высаживали посреди сезона - настолько был плох. И последние несколько лет тоже всем сливал
Окон только вернулся после перерыва, ему нужно было время вкатиться.
Жак не был плох, просто решили посадить молодого перспективного пилота
Жак прав, Лоусена надо садить, Рик пусть идет в австралийский туринг