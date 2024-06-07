Жак Вильнев: «Почему Риккардо все еще в «Ф-1»? Иди домой, если у тебя не получается»

Теги Гран-при Канады Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Жак Вильнев Формула-1 Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен РБ Авто

Вильнев уверен, что Риккардо не место в «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 1997 Жак Вильнев жестко высказался о пилоте «РБ» Даниэле Риккардо, который, по мнению канадца, не должен выступать в премьер-классе.

«Почему он все еще в «Ф-1»? Почему? Мы слышим одно и то же на протяжении последних четырех-пяти лет: «Мы должны сделать машину лучше для него». Для него.

Извините, прошло уже пять лет в таком духе. Нет, это «Ф-1». Может, такие усилия стоит приложить ради Льюиса Хэмилтона, который выиграл множество титулов, но не ради парня, у которого не получается. Если у тебя не получается, иди домой, а кто-то другой займет твое место.

Так всегда было в гонках. Это вершина автоспорта, нет смысла продолжать работу и продолжать искать оправдания.

В первые сезоны он выигрывал у Феттеля, который был выгоревшим и пытался придумать какие-то вещи, чтобы заставить болид ехать за победами, что портило его уик-энды. Потом он полсезона обыгрывал Ферстаппена, когда Ферстаппену было 18 лет, он только начинал. Вот и все, после этого он никого не побеждал.

Я считаю, в «Ф-1» его скорее держит имидж, чем реальные результаты», – заключил Вильнев.

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8 комментариев
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Рик еще 2 года был в порядке в Рено: победил Хюлька и разгромил Окона.
И уж точно не Жаку заявлять подобное, учитывая что самого в конце карьеры несколько раз высаживали посреди сезона - настолько был плох. И последние несколько лет тоже всем сливал
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+4
#NoShoey
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Ответ Тим Тим
Сам в 99, наверное, тоже домой пошёл
Он свою команду делал, так-то, а не доил другие коллективы. Не получилось, факт. И потом ушел достаточно быстро
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Жак перепутал Рика со Строллом. Ах да, Стролл старший же канадский миллиардер:)
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Ответ Дмитрий Елисеев
Рик еще 2 года был в порядке в Рено: победил Хюлька и разгромил Окона. И уж точно не Жаку заявлять подобное, учитывая что самого в конце карьеры несколько раз высаживали посреди сезона - настолько был плох. И последние несколько лет тоже всем сливал
Победил Хюлька на чуть чуть и то просто иначе быть не могло, подписали пилота за огромные деньги а он едет также как пилот недорогой, пришлось помочь Рику победить, чтоб не выглядеть глупо, машина не едет а они подписали пилота за баснословные деньги.
Окон только вернулся после перерыва, ему нужно было время вкатиться.
Жак не был плох, просто решили посадить молодого перспективного пилота
Жак прав, Лоусена надо садить, Рик пусть идет в австралийский туринг
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0
Ответ Merry Christmas
Победил Хюлька на чуть чуть и то просто иначе быть не могло, подписали пилота за огромные деньги а он едет также как пилот недорогой, пришлось помочь Рику победить, чтоб не выглядеть глупо, машина не едет а они подписали пилота за баснословные деньги. Окон только вернулся после перерыва, ему нужно было время вкатиться. Жак не был плох, просто решили посадить молодого перспективного пилота Жак прав, Лоусена надо садить, Рик пусть идет в австралийский туринг
Лучше в формулу-2 или формулу-3. Там веселее. Сразу будет ясно, насколько силен в данный момент.
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Ответ Merry Christmas
Победил Хюлька на чуть чуть и то просто иначе быть не могло, подписали пилота за огромные деньги а он едет также как пилот недорогой, пришлось помочь Рику победить, чтоб не выглядеть глупо, машина не едет а они подписали пилота за баснословные деньги. Окон только вернулся после перерыва, ему нужно было время вкатиться. Жак не был плох, просто решили посадить молодого перспективного пилота Жак прав, Лоусена надо садить, Рик пусть идет в австралийский туринг
О, пошли отмазки и оправдания в попытках принизить достижения Рика. Лол)
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