Жак Вильнев: «Почему Риккардо все еще в «Ф-1»? Иди домой, если у тебя не получается»

Вильнев уверен, что Риккардо не место в «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 1997 жестко высказался о пилоте «РБ» , который, по мнению канадца, не должен выступать в премьер-классе.

«Почему он все еще в «Ф-1»? Почему? Мы слышим одно и то же на протяжении последних четырех-пяти лет: «Мы должны сделать машину лучше для него». Для него.

Извините, прошло уже пять лет в таком духе. Нет, это «Ф-1». Может, такие усилия стоит приложить ради , который выиграл множество титулов, но не ради парня, у которого не получается. Если у тебя не получается, иди домой, а кто-то другой займет твое место.

Так всегда было в гонках. Это вершина автоспорта, нет смысла продолжать работу и продолжать искать оправдания.

В первые сезоны он выигрывал у , который был выгоревшим и пытался придумать какие-то вещи, чтобы заставить болид ехать за победами, что портило его уик-энды. Потом он полсезона обыгрывал , когда Ферстаппену было 18 лет, он только начинал. Вот и все, после этого он никого не побеждал.

Я считаю, в «Ф-1» его скорее держит имидж, чем реальные результаты», – заключил Вильнев.

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