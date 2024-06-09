Норрис стал гонщиком дня в 4-й раз за последние 5 Гран-при
Пилота «Макларена» Ландо Норриса признали гонщиком дня в Монреале.
Звание присуждается по итогам голосования болельщиков «Формулы-1».
Норрис занял второе место на Гран-при Канады, уступив лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
Британца в четвертый раз выбрали гонщиком дня за последние пять этапов. В предыдущий уик-энд в Монако звание досталось Шарлю Леклеру из «Феррари», а до этого Норриса признали гонщиком дня по итогам Гран-при Эмилии-Романьи, Майами и Китая.
Гран-при Канады-2024. Ферстаппен выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, обе «Феррари» сошли
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Только у Норриса в активе обгон Макса в чистой борьбе + отрыв 11 секунд после обгона. А что в активе у Макса?
Кстати, спасибо за наводку, он и к Максу то приблизился и обогнал из-за ошибки голландца, но благо что тот потом ее компенсировал, был стабильней и быстрее. Хотя машина на этом гран-при у быков явно не такая стремительная.
Вспоминается еще к месту, как тут частенько оправдывают победу Норриса, когда ему откровенно помогла машина безопасности. Дескать, это не повлияло и он все равно потом был быстрее, уехав.
Так что же сегодня не смог?! Вопрос риторический, как и почему ему фальстарт простили или голосуют раз за разом.