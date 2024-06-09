Норрис стал гонщиком дня в 4-й раз за последние 5 Гран-при

Пилота « » признали гонщиком дня в Монреале.

Звание присуждается по итогам голосования болельщиков «Формулы-1».

Норрис занял второе место на Гран-при Канады, уступив лишь гонщику « » .

Британца в четвертый раз выбрали гонщиком дня за последние пять этапов. В предыдущий уик-энд в звание досталось Шарлю Леклеру из «Феррари», а до этого Норриса признали гонщиком дня по итогам Гран-при Эмилии-Романьи, Майами и Китая.

Гран-при Канады-2024. Ферстаппен выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, обе «Феррари» сошли

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