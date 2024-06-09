Норрис стал гонщиком дня в 4-й раз за последние 5 Гран-при

Теги Гран-при Монако Гран-при Канады Гран-при Китая Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис Гран-при Майами Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Пилота «Макларена» Ландо Норриса признали гонщиком дня в Монреале.

Звание присуждается по итогам голосования болельщиков «Формулы-1».

Норрис занял второе место на Гран-при Канады, уступив лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Британца в четвертый раз выбрали гонщиком дня за последние пять этапов. В предыдущий уик-энд в Монако звание досталось Шарлю Леклеру из «Феррари», а до этого Норриса признали гонщиком дня по итогам Гран-при Эмилии-Романьи, Майами и Китая.

Гран-при Канады-2024. Ферстаппен выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, обе «Феррари» сошли

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20 комментариев
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Максу из за принципа гонщика дня не дают?
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+19
Гонщик дня - Макс, ошибался меньше всех. Выиграть могли многие, но все грамотно сделал только он.
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+11
Я бы Албона поддержал, достойнейшая гонка.
+8
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+7
Ответ maximus388
Оба раза после выезда машины безопасности ошибался и не мог ничего сделать. Макс -- гонщик дня. Но к подобным липовым победам Норриса пора уже привыкнуть. Стартовал месяц гордости, так что этого радужного полупокера в голосовании теперь точно никто не обгонит.
О каких ошибках Норриса идет речь? Мне еще интересно, а когда Ферстаппен ошибся в первом повороте, отстал от рассела и выпал из дрс,из-за чего и пропустил Норриса это не ошибка?
+12
-6
+6
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Гонщик дня - Макс, ошибался меньше всех. Выиграть могли многие, но все грамотно сделал только он.
Одна пилотажная ошибка в пассиве у Макса, одна у Норриса.
Только у Норриса в активе обгон Макса в чистой борьбе + отрыв 11 секунд после обгона. А что в активе у Макса?
+12
-8
+4
Ответ NastyNay
Одна пилотажная ошибка в пассиве у Макса, одна у Норриса. Только у Норриса в активе обгон Макса в чистой борьбе + отрыв 11 секунд после обгона. А что в активе у Макса?
У Макса в активе победа на не самой быстрой машине сегодня, а у Норриса - поражение на вероятно самой быстрой
+15
-11
+4
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Гонщик дня - Макс, ошибался меньше всех. Выиграть могли многие, но все грамотно сделал только он.
А уровень машины быков сегодня показал Перес
+3
-1
+2
💯 гонщик дня Макс.
+5
-4
+1
Ответ Олег Карпов
О каких ошибках Норриса идет речь? Мне еще интересно, а когда Ферстаппен ошибся в первом повороте, отстал от рассела и выпал из дрс,из-за чего и пропустил Норриса это не ошибка?
О самых простых -- срезках, помешал Расселу. Ему еще повезло, что напарник совсем амебный и не собирался его обгонять.
Кстати, спасибо за наводку, он и к Максу то приблизился и обогнал из-за ошибки голландца, но благо что тот потом ее компенсировал, был стабильней и быстрее. Хотя машина на этом гран-при у быков явно не такая стремительная.

Вспоминается еще к месту, как тут частенько оправдывают победу Норриса, когда ему откровенно помогла машина безопасности. Дескать, это не повлияло и он все равно потом был быстрее, уехав.
Так что же сегодня не смог?! Вопрос риторический, как и почему ему фальстарт простили или голосуют раз за разом.
+3
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+1
Ответ Егор Арефьев
А уровень машины быков сегодня показал Перес
А если меня посадят в Ред Булл и я буду ехать круг пол часа, то это тоже буде уровень быков?
+3
-2
+1
Ландо проиграл на сильнейшем болиде. Алонсо на таком болиде уже был бы чемпионом
+1
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0
Ответ NastyNay
Одна пилотажная ошибка в пассиве у Макса, одна у Норриса. Только у Норриса в активе обгон Макса в чистой борьбе + отрыв 11 секунд после обгона. А что в активе у Макса?
Отрыв в 11 секунд за три круга - это, разумеется, чистый скилл, а не построенная самовозка)
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Ответ Viktor555
Отрыв в 11 секунд за три круга - это, разумеется, чистый скилл, а не построенная самовозка)
11/3 = 3.6 секунды с круга. Разумеется, это чистое преимущество Макларена над Ред Булл на этом гран при :(
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-1
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Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Гонщик дня - Макс, ошибался меньше всех. Выиграть могли многие, но все грамотно сделал только он.
Чем он превзошел Норриса?
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