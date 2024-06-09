«Мы намерены сосредоточиться на молодых пилотах». Тото Вольфф рассказал, что «Мерседес» отказался от приглашения Сайнса

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Мик Шумахер Джордж Расселл Андреа Кими Антонелли Авто

Вольфф подтвердил отсутствие интереса у «Мерседеса» к Сайнсу.

По словам исполнительного директора «Мерседеса», немецкая команда сосредоточена на том, чтобы в будущем посадить за руль главной команды своего юниора Андреа Кими Антонелли.

При этом в «Мерседесе» пока не уверены в том, что Антонелли начнет выступать за немецкую команду уже с сезона-2025:

«Мы намерены сосредоточиться на молодых пилотах. И мы объяснили это Карлосу. Мы хотим сосредоточиться на работе с Андреа Кими Антонелли, потому что будущее «Мерседеса» зависит от таких молодых гонщиков, как он.

При этом мы пока не приняли окончательного решения [по составу пилотов «Мерседеса» в 2025 году]. Есть и другие гонщики, которые могут представлять для нас интерес».

Также Вольфф опроверг сообщения о том, что решающую роль в выборе в пользу Антонелли стали результаты частных тестов на «Сильверстоуне», где итальянец, как сообщалось, находясь в равных условиях, сумел опередить и Мика Шумахера, и Джорджа Расселла:

«Нет, это полная чушь. У всех трех наших гонщиков были разные рабочие программы, все трое были очень быстры. Но Джордж был заметно быстрее остальных – ну, просто потому, что это работает именно так».

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4 комментария
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Так а шо там по Ферстаппену?
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Ответ NastyNay
Так а шо там по Ферстаппену?
В лучшем случае 2027
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Ответ NastyNay
Так а шо там по Ферстаппену?
Алонсо сказал что лет через 5 можно за ним занимать
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Ответ NastyNay
Так а шо там по Ферстаппену?
Это как раз та фигура, от ходов которой зависит вся партия)
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