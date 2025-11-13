Стролл вышел на 3-е место в истории «Ф-1» по количеству гонок без побед

Стролл – 3-й в истории «Ф-1» по количеству гонок без побед.

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл по итогам Гран-при Сан-Паулу вышел на третье место за всю историю «Формулы-1» по количеству проведенных гонок, в которых пилоту не удалось одержать победу.

Гонка в Бразилии стала для Стролла 186-й в «Формуле-1», и на счету канадца пока нет ни одной победы. По количеству гонок без побед Стролл опередил Кевина Магнуссена . Опережают Стролла в данном рейтинге Андреа де Чезарис и Нико Хюлькенберг .

Гонщики с наибольшим числом гонок без побед в «Ф-1»

1. Нико Хюлькенберг – 247 гонок

2. Андреа де Чезарис – 208

3. Ланс Стролл – 186

4. Кевин Магнуссен – 185

5. Ник Хайдфельд – 183

6. Ромен Грожан – 179

7. Мартин Брандл – 158

8. Дерек Уорик – 146

9. Жан-Пьер Жарье – 134

10. Эдди Чивер – 132

