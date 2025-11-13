12

Стролл вышел на 3-е место в истории «Ф-1» по количеству гонок без побед

Стролл – 3-й в истории «Ф-1» по количеству гонок без побед.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл по итогам Гран-при Сан-Паулу вышел на третье место за всю историю «Формулы-1» по количеству проведенных гонок, в которых пилоту не удалось одержать победу.

Гонка в Бразилии стала для Стролла 186-й в «Формуле-1», и на счету канадца пока нет ни одной победы. По количеству гонок без побед Стролл опередил Кевина Магнуссена. Опережают Стролла в данном рейтинге Андреа де Чезарис и Нико Хюлькенберг.

Гонщики с наибольшим числом гонок без побед в «Ф-1»

1. Нико Хюлькенберг – 247 гонок

2. Андреа де Чезарис – 208

3. Ланс Стролл – 186

4. Кевин Магнуссен – 185

5. Ник Хайдфельд – 183

6. Ромен Грожан – 179

7. Мартин Брандл – 158

8. Дерек Уорик – 146

9. Жан-Пьер Жарье – 134

10. Эдди Чивер – 132

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoАстон Мартин
logoЛанс Стролл
Гран-при Бразилии
logoРомен Грожан
logoНико Хюлькенберг
Дерек Уорик
Эдди Чивер
logoФормула-1
logoКевин Магнуссен
Андреа де Чезарис
logoЗаубер
logoМартин Брандл
logoНик Хайдфельд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гельмут Марко: «Когда машина в порядке, Аджар стабильно борется за финиш в топ-10 – очень хороший знак для его будущего»
3 минуты назад
Хуан-Пабло Монтойя: «Хэмилтону могли бы дать роль амбассадора «Феррари», а его место отдать Бермэну»
40 минут назад
Эдриан Ньюи об ожиданиях на сезон-2026: «Честным ответом будет, что я не имею ни малейшего понятия. «Астон Мартин» переживает переходный период»
вчера, 19:34
Перес завершил первый день тестов с «Кадиллаком»
вчера, 18:33
Гран-при Аргентины хотят вернуть в календарь «Формулы-1» в 2028 году (Джо Сейвард)
вчера, 17:07
Эдриан Ньюи: «Частично мою мотивацию питает страх неудачи. Жена жалуется, что я все время нахожусь в трансе и думаю только о проектировании болида»
вчера, 16:29
Маттиа Бинотто: «Гонщикам начинают нравиться болиды-2026. Это будет хорошее шоу, уверен»
вчера, 15:49
Экс-инженер «Феррари» Маццола: «Хэмилтон не нашел в команде того уровня технической экспертизы, которая была в «Мерседесе»
вчера, 15:36
Норрису достаточно стать вторым во всех оставшихся гонках, чтобы завоевать титул
вчера, 15:10
Бортолето опередил Цуноду по ущербу от аварий в 2025-м – Гран-при Сан-Паулу стоил «Зауберу» 2 млн евро (RN365)
вчера, 14:38
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото