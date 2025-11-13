Стролл вышел на 3-е место в истории «Ф-1» по количеству гонок без побед
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл по итогам Гран-при Сан-Паулу вышел на третье место за всю историю «Формулы-1» по количеству проведенных гонок, в которых пилоту не удалось одержать победу.
Гонка в Бразилии стала для Стролла 186-й в «Формуле-1», и на счету канадца пока нет ни одной победы. По количеству гонок без побед Стролл опередил Кевина Магнуссена. Опережают Стролла в данном рейтинге Андреа де Чезарис и Нико Хюлькенберг.
Гонщики с наибольшим числом гонок без побед в «Ф-1»
1. Нико Хюлькенберг – 247 гонок
2. Андреа де Чезарис – 208
3. Ланс Стролл – 186
4. Кевин Магнуссен – 185
5. Ник Хайдфельд – 183
6. Ромен Грожан – 179
7. Мартин Брандл – 158
8. Дерек Уорик – 146
9. Жан-Пьер Жарье – 134
10. Эдди Чивер – 132
