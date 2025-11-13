Эдриан Ньюи: «Частично мою мотивацию питает страх неудачи. Жена жалуется, что я все время нахожусь в трансе и думаю только о проектировании болида»

Ньюи рассказал о настрое при подготовке к сезону-2026.

Управляющий технический партнер «Астон Мартин » Эдриан Ньюи признал, что порой уделяет слишком много внимания работе и это сказывается на семейной жизни.

Ньюи возглавляет в «Астон Мартин» работу над болидом к следующему сезону, когда в силу вступит новый технический регламент.

«Частично мою мотивацию питает страх потерпеть неудачу. Я пытался научиться использовать это в конструктивном ключе, потому что в этом и разница между работой под постоянным давлением, или неумением управлять этим, что неизбежно ведет к ошибкам, и состоянием, при котором ты полностью сосредоточен на работе и не видишь ничего, кроме своей цели.

Моя жена последние три-четыре месяца, когда я присоединился к команде, постоянно жалуется на то, что я все время нахожусь в трансе и думаю только о проектировании болида. И я понимаю, что она имеет в виду – я не вижу, что находится по сторонам и, вероятно, бываю не очень общительным.

Вся моя ограниченная вычислительная мощность сосредоточена на выполнении поставленной задачи, особенно учитывая то, в сколь сжатые сроки эту работу нужно выполнить. Хотя я понимаю, что все это звучит довольно эгоистично. И в конечном счете все дело в том, как мы работаем в команде, действуем сообща», – рассказал Ньюи.

