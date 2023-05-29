Ферстаппен остановил Алонсо в Монако и побил рекорд Феттеля, первая победа Ньюгардена на «Инди-500», «Хонда» – моторист «Астон Мартин» и другие гоночные события за неделю

Sports.ru представляет дайджест шестого этапа «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Монако, а также событий в других гоночных сериях за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен первым завершил дождевую гонку, обогнал Феттеля по выигранным этапам за «Ред Булл» и принес команде 16-ю победу в 17 последних Гран-при.

Алонсо стал вторым, показал свой лучший результат с 2014 года, сравнялся по подиумам с Райкконеном и завоевал пятое призовое место в шести гонках за «Астон Мартин». Фернандо провел лишний пит-стоп, но его начальник не считает это причиной поражения.

Неожиданным героем уик-энда оказался экс-напарник Фернандо по «Альпин» Окон – он увидел клетчатый флаг третьим и заработал звание гонщика дня. «Эсте-бести на подиуме, детка!» – произнес француз после финиша.

2. В квалификации Ферстаппен в тяжелейшей борьбе опередил Алонсо (и обогнал испанца по поулам), награду Максу вручила Шарапова. Хэмилтон болел за поул-позицию Фернандо.

3. Леклер мощно провел субботнюю сессию, показав третье время, но потерял три позиции на старте из-за блокировки Норриса. Стюарды признали, что ошиблась «Феррари» – команда не предупредила Шарля. В гонке монегаск стал шестым, Сайнс – восьмым.

4. Провал Переса: Серхио завершил квалификацию 20-м после аварии в первом сегменте, а воскресенье проиграл напарнику два круга. Разрыв между первым и вторым местами в личном зачете вырос до 39 баллов.

5. «Мерседес» отказался от «нулевых» понтонов перед Гран-при. В практике Хэмилтон нашел барьер, зато гонка сложилась удачно: и Льюис, и Расселл опередили пилотов «Феррари».

6. «Хонда» станет мотористом «Астон Мартин» с 2026 года, о сделке объявлено официально. У Алонсо, известного по жестким фразам о японских двигателях, нет проблем с воссоединением, в Сакуре тоже не против сотрудничества с Фернандо.

7. «Альфа Ромео» и «Хаас» близки к соглашению о титульном спонсорстве с 2024 года.

8. Новые подробности о потенциальном переходе Хэмилтона в «Феррари»: Льюис якобы станет напарником Леклера. Сам британец назвал слухи «спекуляциями», Вассер опроверг переговоры с бывшим подопечным, Вольфф уверен в скором продлении контракта между семикратным чемпионом и «Мерседесом».

9. «Ред Булл» не продаст «Альфа Таури» – об этом сообщил советник чемпионов мира Марко.

10. Феттель впервые после завершения карьеры посетил паддок и рассказал о жизни после «Ф-1».

11. «Макларен» провел Гран-при Монако в трехцветной ливрее, «Уильямс» предложил фанатам выбрать спонсорскую расцветку на три этапа.

⏱️ Хроника гонки: Ферстаппен выиграл Гран-при Монако, Алонсо снова на подиуме

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако

Другие серии

1. Ньюгарден впервые выиграл гонку «500 миль Индианаполиса». Двукратный чемпион «Индикара» обогнал прошлогоднего триумфатора Эрикссона на последнем круге после трех красных флагов.

2. Иваса победил в первой гонке «Формулы-2» в Монако, новый лидер сезона Вести – в квалификации и второй гонке.

3. Мини выиграл поул и основную гонку, одержав свою первую победу в «Формуле-3», Марти стал сильнейшим в спринте.

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Испании «Ф-1», заезды «Ф-2» и «Ф-3» (2-4 июня).

2. Этапы «Формулы E» в Джакарте (3 и 4 июня).

3. Ралли Сардинии WRC (1-4 июня).

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