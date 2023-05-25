Фернандо Алонсо: «Для меня нет никаких проблем выступать с «Хондой»

Фернандо Алонсо готов снова использовать двигатели «Хонды».

Команда Алонсо «Астон Мартин» переходит на японские силовые установки в 2026 году. Фернандо не стал обещать, что останется в «Формуле-1», однако заверил, что его не беспокоит сотрудничество с «Хондой».

«Не знаю, чем буду заниматься – совру, если скажу, что знаю. Я чувствую себя свежим, мотивированным, я в форме и по-прежнему быстр. Если это продолжит приносить удовольствие, буду рад гоняться. Но я понимаю, что наступит день, когда я проснусь и не почувствую себя мотивированным, или мне не захочется совершать перелеты и так далее, или я перестану ощущать себя быстрым. В таком случае я первым признаюсь, что пора уходить.

Посмотрим, до сезона-2026 еще далеко. Что касается выступлений с «Хондой», никаких проблем с моей стороны не будет.

В прошлый раз [в « »] не сработало, в 2015-2017 годах. Возможно, для некоторых моих напарников все сложилось даже хуже – для [Вандорна], который доминировал в «Ф-3», «Ф-2» и стал частью проекта, который, наверное, не был по-настоящему готов.

Но компания доказала, что теперь создает конкурентоспособные моторы, она стала чемпионом в 2021-м, 2022-м и, скорее всего, выиграет титул в 2023-м. Это очень интересный проект», – сообщил двукратный чемпион мира.

Руководитель «Астон Мартин»: «Нет причин, почему Алонсо не будет выступать с «Хондой» в 2026-м»

Президент «Хонды» о возможном возобновлении сотрудничества с Алонсо: «У нас не будет никаких возражений»